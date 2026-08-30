Un chaton trouvé dans une excavatrice devient « employé » sur un chantier

·1·Monde
Un chaton trouvé dans une excavatrice devient « employé » sur un chantier

Dans l'Ohio, aux États-Unis, des ouvriers du bâtiment ont sauvé un minuscule chaton coincé à l'intérieur d'une excavatrice. Le chaton, âgé de quelques semaines, était piégé dans l'engin lourd et ses miaulements ont attiré l'attention des travailleurs, rapporte People.

Chase Guello, superviseur des opérations chez RiverReach Construction, a entendu le chaton miauler alors qu'il inspectait l'excavatrice. Il a soigneusement retiré les panneaux de protection lourds sous la machine pour réussir à sortir l'animal.

Les ouvriers ont cherché la mère et les autres chatons, mais ont découvert qu'il était seul. L'équipe de construction a alors décidé de prendre soin de lui.

Le chaton a été baptisé Sue, un nom lié à la marque Komatsu, le fabricant de l'excavatrice où il a été trouvé. Pour l'instant, il est en famille d'accueil temporaire, puis il devrait vivre chez le mécanicien de l'entreprise et l'accompagner au travail. Une fois adulte, il deviendra le « chat d'atelier » de l'entreprise.

L'histoire du chaton est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Les vidéos publiées par l'entreprise ont été vues des millions de fois. Informée de l'incident, la société Komatsu a même confectionné un petit casque de protection et un gilet de sécurité sur mesure pour Sue.

Ainsi, le chaton trouvé par hasard dans une excavatrice est passé de simple visiteur du chantier à mascotte bien-aimée de l'équipe.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le 1er septembre déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » dans trois régions des États-Unis (photo)Le 1er septembre déclaré « Jour de l'Indépendance de l'Ouzbékistan » dans trois régions des États-Unis (photo)Aujourd'hui, 11:52Les mammouths peuvent-ils revenir ? Des scientifiques lancent un projet inattenduLes mammouths peuvent-ils revenir ? Des scientifiques lancent un projet inattenduAujourd'hui, 11:45L'attraction la plus rapide du monde est en service en Arabie saoudite (vidéo)L'attraction la plus rapide du monde est en service en Arabie saoudite (vidéo)Aujourd'hui, 11:34Une femme tue son fils de 11 mois pour ne pas le confier à son pèreUne femme tue son fils de 11 mois pour ne pas le confier à son pèreAujourd'hui, 11:10Meurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectéesMeurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectéesAujourd'hui, 11:05Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?Aujourd'hui, 11:05
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public