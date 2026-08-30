Un chaton trouvé dans une excavatrice devient « employé » sur un chantier

Dans l'Ohio, aux États-Unis, des ouvriers du bâtiment ont sauvé un minuscule chaton coincé à l'intérieur d'une excavatrice. Le chaton, âgé de quelques semaines, était piégé dans l'engin lourd et ses miaulements ont attiré l'attention des travailleurs, rapporte People.

Chase Guello, superviseur des opérations chez RiverReach Construction, a entendu le chaton miauler alors qu'il inspectait l'excavatrice. Il a soigneusement retiré les panneaux de protection lourds sous la machine pour réussir à sortir l'animal.

Les ouvriers ont cherché la mère et les autres chatons, mais ont découvert qu'il était seul. L'équipe de construction a alors décidé de prendre soin de lui.

Le chaton a été baptisé Sue, un nom lié à la marque Komatsu, le fabricant de l'excavatrice où il a été trouvé. Pour l'instant, il est en famille d'accueil temporaire, puis il devrait vivre chez le mécanicien de l'entreprise et l'accompagner au travail. Une fois adulte, il deviendra le « chat d'atelier » de l'entreprise.

L'histoire du chaton est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Les vidéos publiées par l'entreprise ont été vues des millions de fois. Informée de l'incident, la société Komatsu a même confectionné un petit casque de protection et un gilet de sécurité sur mesure pour Sue.

Ainsi, le chaton trouvé par hasard dans une excavatrice est passé de simple visiteur du chantier à mascotte bien-aimée de l'équipe.