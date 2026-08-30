Song Yadong révèle son plan pour mettre Umar Nurmagomedov KO

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Song Yadong révèle son plan pour mettre Umar Nurmagomedov KO

Song Yadong Umar Nurmagomedova déclaré que sa victoire dans le combat contre lui n'était pas le fruit d'un coup de chance. Le combattant chinois de MMA a affirmé que le plan pour mettre son adversaire KO avec un uppercut avait été élaboré avant le combat.

Yadong a souligné que son entraîneur, Rudi Hernandez, lui avait donné des instructions cruciales avant le combat. Cette idée est devenue le tournant décisif de l'affrontement.

Un plan préparé avant le combat

Selon Song Yadong, Hernandez lui a dit qu'il Nurmagomedovavait la possibilité de le mettre KO avec un uppercut.

« Avant le combat, il m'a dit : “Tu peux le mettre KO avec un uppercut”. Cette idée ne m'a pas quitté l'esprit et j'ai cherché précisément ce coup. »

Ainsi, l'un des points faibles potentiels de l'adversaire a été identifié avant même que le combattant ne monte dans l'octogone.

L'uppercut a été travaillé spécifiquement

Yadong a précisé que l'équipe ne s'est pas limitée à travailler uniquement la frappe lors de la préparation.

Ils ont simultanément pratiqué :

  • des combinaisons d'uppercuts ;

  • la défense contre les tentatives de lutte de l'adversaire ;

  • l'exécution précise du coup au sein d'une combinaison ;

  • les scénarios potentiels du combat

à de nombreuses reprises.

« Nous avons beaucoup travaillé l'uppercut et la défense contre la lutte. »

Cela montre que la tactique de Yadong n'a pas été formée par hasard.

L'idée de l'entraîneur a été décisive

Yadong a souligné le rôle de son entraîneur Rudi Hernandez. Selon lui, l'entraîneur lui a appris à utiliser l'uppercut non pas comme un coup isolé, mais comme une partie d'une combinaison.

« Hernandez m'a appris à placer l'uppercut au sein d'une combinaison idéale. »

Ainsi, derrière l'épisode décisif du combat contre Nurmagomedov se cachent plusieurs semaines de préparation et un plan tactique précis.

Le plan a fonctionné contre Nurmagomedov

En MMA, un seul coup peut changer le destin d'un combat. Mais l'utilisation d'un tel coup au bon moment et dans la bonne combinaison est souvent le résultat d'une longue préparation.

La déclaration de Song Yadong le confirme : il n'est pas monté dans l'octogone contre Nurmagomedov avec la simple intention de gagner, mais avec un plan tactique minutieusement élaboré.

Le plus intéressant est que l'idée suggérée par l'entraîneur avant le combat « tu peux mettre KO avec un uppercut » s'est concrétisée par la suite.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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