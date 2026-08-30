Un emoji, mille significats : Merab réagit au KO d'Umar

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Un emoji, mille significats : Merab réagit au KO d'Umar

Lors du combat principal de l'événement UFC Fight Night 286 qui s'est tenu à Shanghai, en Chine, le combattant local Song Yadong a surpris tout le monde en mettant Umar NurmagomedovKO au 2e round, secouant le monde du MMA. Après cette victoire sensationnelle, l'ancien champion de l'UFC et rival de longue date de Nurmagomedov, Merab Dvalishvili n'est pas resté indifférent.

Le combattant géorgien a attiré l'attention des fans et des médias avec une réaction courte mais lourde de sens sous la vidéo de ce KO retentissant.

L'emoji « yeux » : le commentaire mystérieux de Dvalishvili

Merab Dvalishvili a laissé un commentaire sous la vidéo du KO sans aucun mot, utilisant uniquement l'emoji « » (yeux grands ouverts) :

  • Intrigue et ironie : Les fans interprètent cette réaction comme le signe que Merab suivait attentivement la défaite d'Umar et qu'il a été surpris par ce résultat ;

  • Vieux comptes : Rappelons que Umar Nurmagomedov avait subi la première défaite officielle de sa carrière lors d'un combat pour le titre contre Merab Dvalishvili, suite à une décision controversée des juges.

Situation dans la division et rencontres potentielles

Cette réaction de Dvalishvili intensifie encore la course au titre dans la catégorie poids coq :

  • L'ambition de Song Yadong : Après le combat, le combattant chinois qui a vaincu Nurmagomedov a exprimé son intention d'affronter le vainqueur de la trilogie entre Merab Dvalishvili et Petr Yan ;

  • En route pour la ceinture : La position actuelle de Merab dans la division et sa réaction à la chute de son ancien rival ont accru l'intérêt pour ses prochaines étapes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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