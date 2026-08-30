Le lancement du Poco X8 5G avec une batterie de 9000 mAh aura lieu le 4 septembre

Selon Ixbt.com, Poco a annoncé la date de présentation officielle de son nouveau smartphone Poco X8 5G. La première de l'appareil est prévue pour le 4 septembre de cette année à 12h00, heure locale. Les ventes du smartphone débuteront sur le marché indien via la plateforme Flipkart. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les premiers teasers présentés par l'entreprise ont également révélé l'apparence du nouveau gadget. Selon ceux-ci, l'appareil est produit dans un boîtier orange vif, illustré sur fond de montagnes. Cela indique que le fabricant a conçu ce modèle pour les utilisateurs ayant un mode de vie actif.

Une batterie offrant plus de trois jours d'autonomie

L'aspect le plus important et remarquable de ce smartphone est sa batterie à très haute capacité. Le modèle Poco X8 5G est équipé d'une batterie de 9000 mAh. Le fabricant affirme que cette capacité permet à l'appareil de fonctionner de manière stable jusqu'à 3,2 jours sans recharge supplémentaire.

L'entreprise promeut activement cette autonomie exceptionnelle sous le slogan Power Maxxing. Cette étape devrait être la suite logique de la stratégie à long terme de la marque Poco visant à introduire des batteries haute capacité dans le segment des smartphones 5G abordables.

Pour l'instant, les autres détails techniques du nouveau smartphone restent secrets. En particulier, les informations concernant son processeur, les caractéristiques de l'écran, les capacités de l'appareil photo et la technologie de charge rapide devraient être clarifiées à l'approche de la date de présentation officielle.