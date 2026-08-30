Les propriétaires de Samsung Galaxy S26 Ultra mécontents de la version One UI 9 Beta 7

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Les propriétaires de Samsung Galaxy S26 Ultra mécontents de la version One UI 9 Beta 7

La nouvelle version bêta de l'interface One UI 9 de Samsung a suscité de vives critiques de la part des utilisateurs et des initiés du secteur technologique. Il a été constaté que la version Beta 7, testée sur les smartphones phares Galaxy S26 Ultra, réduit la vitesse globale du système et la fluidité des animations, ce qui inquiète les propriétaires d'appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, l'initié bien connu Tarun Vats a testé le nouveau logiciel sur son Galaxy S26 Ultra et a révélé de graves défauts. Il souligne que la version précédente, Beta 6, était la plus rapide et la plus fluide jamais publiée. Cependant, après l'installation de la dernière version Beta 7, des problèmes notables sont apparus dans l'interface.

Perte de fluidité et mécontentement des utilisateurs

Selon les observations des experts, après la dernière mise à jour, des retards sont observés lors de la saisie de texte, ainsi que des saccades lors de la navigation entre le panneau de notification et les paramètres rapides. Les micro-saccades dans les animations du système n'ont pas non plus échappé à l'attention des utilisateurs. Ce problème a préoccupé non seulement Tarun Vats, mais aussi un autre initié célèbre, Ice Universe.

Dans sa déclaration, Ice Universe a souligné que Samsung a l'habitude de dégrader indirectement la qualité du logiciel à mesure que la version stable approche. Cette situation provoque un mécontentement légitime parmi les utilisateurs, car une performance parfaite est toujours attendue des smartphones phares du segment premium.

Retour en arrière et action communautaire

Suite aux désagréments rencontrés, les deux initiés ont réussi à faire passer leurs smartphones Galaxy S26 Ultra de la version Beta 7 à la version Beta 6 précédente. Selon eux, après le retour à l'ancienne version, les smartphones ont recommencé à fonctionner aussi rapidement et parfaitement qu'auparavant, ce qui prouve que le problème vient bien du nouveau logiciel.

Actuellement, sur les forums dédiés à la version One UI 9 Beta, les utilisateurs sont actifs et s'encouragent mutuellement à déposer des plaintes massives auprès de l'entreprise concernant ce problème. Tarun Vats a ouvert un sujet spécial sur le forum comparant les versions Beta 7 (ZZHK) et Beta 6 (ZZHE) et a invité tous les utilisateurs rencontrant des problèmes similaires à laisser leurs commentaires.

Selon les experts, si Samsung ne corrige pas ces erreurs avant la sortie de la version officielle et stable de One UI 9, le manque de fluidité de l'interface pourrait persister dans la version finale. Cela aura inévitablement un impact négatif sur l'expérience de millions d'utilisateurs de smartphones phares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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