Comment Itauma a-t-il pu être mis KO par Hrgović alors qu'il menait aux points ?

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Comment Itauma a-t-il pu être mis KO par Hrgović alors qu'il menait aux points ?

Le combat pour le titre dans la catégorie des poids lourds, disputé sur le ring de Londres, a offert aux fans de boxe l'un des dénouements les plus dramatiques de l'année. Le boxeur croate expérimenté de 34 ans, Filip Hrgović, a battu le super talent britannique de 21 ans, Moses Itauma, par KO technique au 9e round, s'emparant de la ceinture vacante prestigieuse du titre mondial IBF.

Après le combat, les chiffres publiés par le portail de statistiques informatisées international Compubox ont encore plus surpris les fans : jusqu'au moment de l'arrêt du combat, le boxeur britannique affichait une supériorité presque double dans presque tous les domaines.

Supériorité statistique et dure réalité du ring

Le rapport final des coups portés publié par Compubox montre à quel point Moses Itauma a agi avec une pression et une vitesse élevées :

  • Total des coups portés : Itauma a porté 163 coups précis à son adversaire, tandis que pour Hrgović, ce chiffre n'était que de 90 ;

  • Jabs : Avec un score de 39 contre 26, le Britannique était également en tête aux points ;

  • Coups de puissance (Power Punches) : La jeune star a porté presque deux fois plus de coups puissants que le Croate — 124 contre 64.

Cependant, malgré son avance dans toutes les statistiques, l'épuisement du Britannique, qui a mal géré son énergie aux 8e et 9e rounds, et le jet de l'éponge par son coin ont scellé le sort du combat avant la limite.

Le prochain combat du nouveau champion : qui sera l'adversaire ?

Devenu le premier champion du monde poids lourds de l'histoire de la Croatie grâce à cette victoire historique, Filip Hrgović ne se reposera pas longtemps :

  • Combat contre Frank Sanchez : Selon des sources internationales, il est prévu que le nouveau champion défende sa ceinture IBF lors de son prochain combat contre le boxeur cubain expérimenté et talentueux Frank Sanchez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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