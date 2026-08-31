Mourinho explique le vrai football aux fans après le match contre Malaga

Le Real Madrid a largement battu Malaga 4-0 au stade Santiago Bernabéu lors de la 3e journée de La Liga. Après la rencontre, l'entraîneur madrilène José Mourinho a participé à une conférence de presse où il a longuement évoqué le jeu de son équipe, le contrôle tactique et la philosophie du vrai football que les supporters doivent comprendre.

L'entraîneur expérimenté a souligné que la baisse de rythme en seconde période, après les buts rapides de la première, était une décision tactique délibérée.

« Chaque fois que nous accélérions, nous pouvions marquer » : Seconde période et contrôle

José Mourinho a évalué le contrôle du match et les mouvements de la ligne défensive comme suit :

Rythme de jeu et contrôle : « La seconde période a consisté à contrôler le jeu et à évoluer à un rythme plus bas. Malaga semblait contrôler le ballon sereinement, mais on sentait que nous pouvions marquer 1 ou 2 buts de plus à chaque fois que nous accélérions », a déclaré l'entraîneur ;

Match sans but encaissé et art de la défense : « Notre objectif principal était de ne pas encaisser de but. On ne peut pas toujours jouer de manière offensive et agressive. Nous devons savoir bien défendre lorsque l'adversaire monte. »

Le retour défensif de Vinícius et la philosophie d'une « équipe unie »

Mourinho a insisté sur l'importance de la discipline collective pour les stars de l'équipe :

Le dévouement de Vinícius : « Si les fans comprenaient ce qu'est le football de haut niveau, ils devraient aussi apprécier le travail défensif de la seconde période. Aujourd'hui, nous avons vu une vraie équipe qui travaille aussi pour la défense. Vinícius est revenu aider en défense après avoir perdu le ballon » ;

Esprit d'équipe : « Le football ne se résume pas à profiter de beaux buts. Il est très important que les supporters rentrent chez eux avec la conviction ferme que nous sommes une équipe. »

10 buts en 3 matchs et l'importance des victoires 1-0

En parlant des statistiques de buts de la saison, le coach a révélé le secret de l'efficacité :