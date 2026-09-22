Un footballeur renversé par une machine de nivellement de terrain (vidéo)

L'ancien international anglais Andros Townsend a été victime d'un incident inattendu avant un match du championnat de Thaïlande, rapporte Life.

Le joueur de 35 ans s'échauffait avec ses coéquipiers du PT Prachuap à la mi-temps du match contre Pattani, lorsqu'une machine destinée à niveler le terrain est entrée sur la pelouse.

En reculant pour récupérer un ballon, Townsend s'est retrouvé sur la trajectoire de l'engin. La machine l'a renversé et ses roues ont roulé sur les jambes du joueur jusqu'à la hauteur de la taille. Le conducteur a arrêté le véhicule et a aidé à dégager le footballeur.

Lors de l'incident, la jambe gauche de Townsend est restée brièvement coincée sous la machine. Cependant, le joueur n'a pas subi de blessures graves, s'en sortant avec des contusions légères.

Le plus surprenant est que Townsend a poursuivi son échauffement après l'incident et est entré en jeu à la 93e minute. Le PT Prachuap a remporté le match 3-0.

Plus tard, le joueur a pris l'événement avec humour, ironisant sur ses réseaux sociaux en déclarant que cela lui rappelait que les déplacements à l'extérieur contre Stoke City n'étaient finalement pas si terribles.