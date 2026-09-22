Un footballeur renversé par une machine de nivellement de terrain (vidéo)

·249·Sport
Un footballeur renversé par une machine de nivellement de terrain (vidéo)

L'ancien international anglais Andros Townsend a été victime d'un incident inattendu avant un match du championnat de Thaïlande, rapporte Life.

Le joueur de 35 ans s'échauffait avec ses coéquipiers du PT Prachuap à la mi-temps du match contre Pattani, lorsqu'une machine destinée à niveler le terrain est entrée sur la pelouse.

En reculant pour récupérer un ballon, Townsend s'est retrouvé sur la trajectoire de l'engin. La machine l'a renversé et ses roues ont roulé sur les jambes du joueur jusqu'à la hauteur de la taille. Le conducteur a arrêté le véhicule et a aidé à dégager le footballeur.

Lors de l'incident, la jambe gauche de Townsend est restée brièvement coincée sous la machine. Cependant, le joueur n'a pas subi de blessures graves, s'en sortant avec des contusions légères.

Le plus surprenant est que Townsend a poursuivi son échauffement après l'incident et est entré en jeu à la 93e minute. Le PT Prachuap a remporté le match 3-0.

Plus tard, le joueur a pris l'événement avec humour, ironisant sur ses réseaux sociaux en déclarant que cela lui rappelait que les déplacements à l'extérieur contre Stoke City n'étaient finalement pas si terribles.

Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé sommé de ne plus parler du Ballon d'OrKylian Mbappé sommé de ne plus parler du Ballon d'OrHier, 23:37La capitaine de l'équipe d'Italie féminine U-20 s'exprime avant la demi-finale contre l'EspagneLa capitaine de l'équipe d'Italie féminine U-20 s'exprime avant la demi-finale contre l'EspagneHier, 23:37Lamine Yamal s'exprime sur les fausses rumeurs et la pression médiatiqueLamine Yamal s'exprime sur les fausses rumeurs et la pression médiatiqueHier, 23:15Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineLionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineHier, 23:10Comment Abduvohid Ne’matov a-t-il répondu aux critiques virulentes après la Coupe du Monde ?Comment Abduvohid Ne’matov a-t-il répondu aux critiques virulentes après la Coupe du Monde ?Hier, 21:58L'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas dans un match riche en butsL'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas dans un match riche en butsHier, 21:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé