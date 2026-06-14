Octagon 87 : Azamat Nuftillayev conserve son titre de champion (vidéo)

La magnifique Humo Arena de notre capitale était aujourd'hui une fois de plus comble, remplie de fans de sport locaux et étrangers. La raison en était le tournoi 'Octagon 87', l'une des compétitions d'arts martiaux mixtes les plus prestigieuses et les plus intenses accueillies dans cette arène. Dans l'un des co-main events les plus attendus de la soirée, qui s'est déroulé sous les acclamations incessantes des fans, notre compatriote, le célèbre maître du MMA et poids lourd invaincu Azamat Nuftillayev, est entré dans l'octogone.

Notre représentant a fait face à un défi sérieux dans ce combat très intense et responsable de la part de l'expérimenté et dangereux combattant kazakh, Aybek Yermetov.

Attaque féroce et KO technique au début du deuxième round

Ce combat revanche pour la prestigieuse ceinture de champion des poids lourds a commencé dès les premières secondes par des échanges tactiques intenses entre les deux géants. Alors que les deux parties se testaient avec des coups dangereux au premier round, notre compatriote Azamat Nuftillayev a fait preuve d'une véritable agressivité au début du deuxième.

Dans les premières minutes du deuxième round, Azamat a porté une série de coups dévastateurs et précis à son adversaire. Incapable de résister à une telle pression, le combattant kazakh a perdu toute capacité de défense. L'arbitre, observant attentivement la situation, a arrêté le combat pour protéger la santé de l'athlète. Ainsi, Nuftillayev a vaincu son adversaire par KO technique (TKO) avant la limite.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails du combat de championnat d'Azamat Nuftillayev et son résultat de haut niveau grâce au tableau analytique spécial ci-dessous :

Lieu Nom officiel du tournoi Statut du combat (Carte du tournoi) Notre représentant et catégorie de poids Adversaire (Pays) Méthode de victoire et round Résultat principal Humo Arena

(Tachkent) Octagon 87 Co-main event

(Combat central) Azamat Nuftillayev

(Poids lourds) Aybek Yermetov

(Kazakhstan) Début du 2e round,

KO technique (TKO) Ceinture de champion

défendue avec succès

Roi des poids lourds : La ceinture reste en Ouzbékistan !

Grâce à cette victoire éclatante et convaincante, Azamat Nuftillayev a une fois de plus défendu dignement son titre de champion des poids lourds de l'Octagon League et a gardé la ceinture d'or dans sa patrie. Des milliers de fans locaux rassemblés au stade ont célébré ce triomphe historique avec une grande joie et une humeur festive. Les experts prédisent que notre compatriote restera inégalé dans cette catégorie de poids pendant longtemps.

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