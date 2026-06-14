Octagon 87 : Jasur « Tyson » met son adversaire kazakh K.O. (vidéo)

Les arts martiaux mixtes (MMA) et la scène pop-MMA, de plus en plus populaire, sont devenus un passe-temps favori pour des millions de fans de sport dans notre pays. Chaque combat impliquant nos compatriotes est attendu avec un grand intérêt et beaucoup d'enthousiasme. Récemment, l'un de ces affrontements intenses et féroces a eu lieu dans le cadre du prestigieux tournoi Octagon 87. Lors de cette soirée de combat, le célèbre maître ouzbek de pop-MMA Jasurbek Juraev, qui a conquis le cœur des fans avec son style agressif, est monté dans l'octogone.

Connu dans le monde du sport sous le surnom de « Tyson » en raison de son esprit combatif sur le ring, notre compatriote a fait face à un sérieux défi cette fois-ci de la part du dangereux représentant des hôtes, l'athlète kazakh chevronné Islam Genjebay.

Un coup dévastateur au deuxième round et la décision de l'arbitre

Cet affrontement, qui avait le statut de derby d'Asie centrale, a commencé dès les premières secondes sous les attaques incessantes et tranchantes des deux athlètes. Alors que les deux combattants ont opposé une résistance sérieuse au premier round, au deuxième round, « Tyson » Juraev a pris le contrôle du combat. Alors que la seconde moitié du combat atteignait son apogée, Jasurbek a profité d'une ouverture dans la défense de son adversaire et a porté un coup puissant et précis.

À la suite de ce coup violent, le combattant kazakh a perdu l'équilibre et est tombé au sol de manière spectaculaire. Notre représentant n'a pas perdu de temps et a continué à porter une série de coups techniques sur son adversaire au sol. Voyant que la situation devenait médicalement dangereuse, l'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Ainsi, Jasurbek « Tyson » Juraev a remporté une victoire éclatante et nette avant la limite.

Vous pouvez vous familiariser avec les performances de Jasurbek Juraev au tournoi Octagon 87 et ses statistiques générales en MMA grâce au tableau analytique spécial ci-dessous :

Nom et surnom du combattant Tournoi prestigieux auquel il a participé Adversaire rencontré (Pays) Round et méthode de victoire Total des victoires de notre compatriote Nombre de défaites en carrière Jasurbek Juraev

(« Tyson ») Octagon 87 Islam Genjebay

(Kazakhstan) 2ème round,

K.O. technique (TKO) 4 victoires 2 défaites

Palmarès professionnel mis à jour : De nouveaux sommets en vue !

Cette belle et convaincante victoire sur l'athlète kazakh a été une étape importante dans la carrière professionnelle de notre compatriote. Suite à ce succès, le palmarès global de Jasurbek Juraev s'est amélioré, le nombre total de ses victoires atteignant 4. Au cours de sa carrière, notre athlète n'a connu la défaite qu'à deux reprises. Les fans et les experts louent la forme actuelle de « Tyson », soulignant que de plus grandes ceintures de champion l'attendent dans un avenir proche.

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