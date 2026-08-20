Sergey Lushan évoque la grave crise de Mash’al et six mois sans salaires

Lors de la 18e journée de la Super League d’Ouzbékistan, le club Mash’al de Mubarek, battu 0-1 à domicile par Andijan, reste dernier du classement. Après ce nouvel échec, l’entraîneur Sergey Lushan a livré une déclaration explosive en conférence de presse, révélant la grave crise financière du club, la démotivation des joueurs expérimentés et le projet de rajeunir obligatoirement l’effectif à 80 %.

« Je suis fatigué de féliciter les adversaires » : l’amère confession de l’entraîneur

Après le match, Sergey Lushan n’a pas caché le manque d’envie des joueurs expérimentés sur le terrain ni la situation difficile au sein du club :

« Il est difficile de donner mon avis. Notre jeu n’a pas fonctionné. Ils entrent sur le terrain, mais ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Je suis moi-même fatigué de féliciter sans cesse l’adversaire. La motivation des joueurs expérimentés a presque totalement disparu. Il n’y a que deux explications possibles : soit le potentiel des joueurs réunis est de ce niveau, soit, parce qu’ils vivent et s’entraînent à la base sans salaire depuis six mois, ils ont même oublié à quoi ressemble l’argent. Voilà notre situation actuelle : certains veulent, mais n’en sont pas capables ; d’autres en sont capables, mais ne le veulent pas », a déclaré Sergey Lushan.

Les détails de la crise à Mash’al et de la déclaration de l’entraîneur

Indicateur Situation et analyse de l’entraîneur Dernier match Mash’al 0-1 Andijan (défaite à G‘uzor) Position au classement 16e place (dernier avec 4 points) Principal problème interne Absence de salaires depuis six mois et démotivation des joueurs expérimentés Projet pour l’effectif Rajeunir l’effectif à 80 % et s’appuyer sur les jeunes de l’académie Objectif principal Tenter de rester en Super League ou construire une nouvelle équipe pour la Pro League

Renouveler l’effectif à 80 % et s’appuyer sur les jeunes

En raison des conditions difficiles au club, le staff technique a choisi de donner leur chance uniquement aux jeunes joueurs motivés et passionnés :

« Nous avançons vers un renouvellement de l’effectif à environ 80 %. Aujourd’hui, nous avons fait entrer sur le terrain des garçons très jeunes, encore des enfants. Ils ont été à la hauteur. Lors du prochain match, vous verrez encore un ou deux jeunes joueurs que vous n’avez pas encore vus. Nous nous battrons pour rester en Super League jusqu’à ce que nos chances soient totalement épuisées. Si nous n’y parvenons pas, nous formerons une nouvelle équipe pour la saison prochaine », a déclaré l’entraîneur de Mash’al.

Selon vous, le club Mash’al, qui n’a pas versé de salaires depuis six mois et s’appuie uniquement sur les jeunes, parviendra-t-il à se maintenir en Super League ?

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