La composition probable de l'Ouzbékistan contre les Pays-Bas révélée

Aujourd'hui, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, disputera son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Nos représentants affronteront l'une des équipes les plus fortes du football européen, les Pays-Bas, lors de ce choc important.

Jouer contre un tel adversaire avant le Mondial est un test majeur pour l'Ouzbékistan. Les Pays-Bas sont connus pour leurs attaques rapides, leur milieu de terrain solide, leur pressing haut et leurs joueurs physiquement puissants. Pour Fabio Cannavaro, ce match est l'occasion de voir l'état réel de l'équipe, de tester des plans tactiques et de tirer des conclusions définitives sur la composition de départ.

Avant la rencontre, plusieurs publications étrangères ont publié leurs compositions probables. En particulier, « Sports Mole » a également présenté les compositions probables des Pays-Bas et de l'Ouzbékistan.

Selon cette publication, les Pays-Bas pourraient aligner les joueurs suivants : Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Depay et Gakpo.

Quant à l'équipe nationale d'Ouzbékistan, « Sports Mole » a listé les joueurs suivants dans le onze de départ : Yusupov, Sayfiev, Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Fayzullaev, Khamrobekov, Shukurov, Urunov et Shomurodov.

Le portail Soccer365

a également publié sa composition probable pour ce match. Selon eux, les Pays-Bas devraient évoluer en 4-3-3. Verbruggen est attendu dans les buts, avec Ake, Van Dijk, Jan Paul van Hecke et Dumfries en défense. Reijnders, Gravenberch et De Jong devraient occuper le milieu de terrain, tandis que Gakpo, Depay et Summerville sont pressentis pour mener l'attaque.

Il ressort de cette composition que l'équipe néerlandaise mise sur la possession de balle, la domination au centre et les attaques rapides sur les ailes. De Jong et Gravenberch peuvent dicter le tempo au milieu, tandis que Gakpo et Depay peuvent constituer une menace constante en attaque. La ligne défensive, dirigée par Van Dijk, possède un avantage certain dans les duels aériens et le placement. Pour l'Ouzbékistan, Soccer365

prévoit un système en 5-4-1. Otkir Yusupov pourrait débuter dans les buts, avec Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov et Sherzod Nasrullaev en défense. Abbosbek Fayzullaev, Odil Khamrobekov, Otabek Shukurov et Oston Urunov sont listés au milieu, avec Eldor Shomurodov en pointe.

Ce schéma montre que Cannavaro pourrait choisir un plan de jeu prudent et équilibré contre les Pays-Bas. Jouer avec 5 défenseurs sert à stopper les attaques sur les ailes de l'adversaire, à densifier la zone autour de la surface de réparation et à chercher des opportunités de contre-attaques rapides.

En particulier, le rôle d'Abdukodir Khusanov en défense centrale sera d'une grande importance. Le défenseur devrait être l'un des piliers de notre équipe face aux attaquants puissants des Pays-Bas, dans les duels en un contre un, les ballons aériens et le placement.

Le duo Khamrobekov et Shukurov au milieu devra maintenir l'équilibre au centre. Ils pourraient être chargés d'échapper à la pression adverse, de lutter pour les seconds ballons et d'initier des contre-attaques rapides. Fayzullaev et Urunov peuvent poser des problèmes à la défense néerlandaise grâce à leur vitesse, leur dribble et leurs mouvements imprévisibles sur les ailes.

Eldor Shomurodov est listé comme seul avant-centre. Dans ce cas, le capitaine doit non seulement participer aux situations de but, mais aussi conserver le ballon, créer des espaces pour ses coéquipiers et jouer un rôle important dans la transition défense-attaque.

Le match contre les Pays-Bas n'est pas un simple match amical pour l'Ouzbékistan. C'est l'une des répétitions les plus sérieuses avant la Coupe du Monde. Chaque erreur, chaque décision correcte et chaque épisode tactique contre un adversaire fort fournira des données importantes au staff de Cannavaro.

Avant le Mondial, la mission principale de notre équipe nationale est de maintenir l'ordre en défense, de résister à la pression adverse, de ne pas perdre le ballon au centre et d'utiliser efficacement les opportunités en contre-attaque. Ce sont précisément ces aspects qui seront testés face à une équipe forte comme les Pays-Bas.

Bien sûr, les compositions annoncées ne sont que des prédictions pour le moment. La décision finale sera prise par Fabio Cannavaro et le staff technique néerlandais avant le match. Cependant, ces prédictions donnent aux fans une idée de la manière dont le match pourrait se dérouler tactiquement.