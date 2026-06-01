Les compositions probables pour le match Canada - Ouzbékistan ont été annoncées

Demain matin, tous les fans de football ouzbek auront les yeux rivés sur l'autre côté de l'océan. Comme vous le savez, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par le célèbre expert italien Fabio Cannavaro, affrontera l'un des représentants les plus forts du continent nord-américain, l'équipe nationale du Canada, lors d'un match amical.

Avant le début de ce choc passionnant et important, plusieurs publications sportives internationales influentes ont présenté au grand public les compositions probables des deux équipes. Découvrez les choix tactiques attendus et les options de départ :

Version de "Sports Mole" : Expérience et équilibre

Cette publication prédit que Fabio Cannavaro fera confiance aux stars les plus expérimentées jouant localement et à l'étranger :

Canada : Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Ouzbékistan : O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Version du portail "Goal" : Rotation inattendue et renouvelée

Le célèbre portail "Goal" prédit que les deux entraîneurs pourraient tester de nouveaux noms dans l'effectif et donner une chance aux jeunes talents :

Canada : Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

Ouzbékistan : Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

Prédiction de "Betfred Insights" : La stabilité avant tout

Les points de vue de ce site d'analyse sont presque identiques à la version de "Sports Mole", car ils pensent également que notre équipe nationale alignera son équipe la plus compétitive :

Canada : Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Ouzbékistan : O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.