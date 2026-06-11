Les supporters ivoiriens ne peuvent pas se rendre aux États-Unis à cause des restrictions de visa

Alors que la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord entre dans une phase intense, les controverses organisationnelles et migratoires persistent. Après les difficultés rencontrées par l'Ouzbékistan et le Brésil, ainsi que les commentaires de Gianni Infantino sur les contrôles stricts aux frontières américaines, c'est au tour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et de ses supporters de subir un coup dur. En raison de restrictions de visa sévères, des milliers de fans ivoiriens ont été privés de la possibilité d'assister aux matchs de la phase de groupes.

Le célèbre et influent journal français L'Équipe a rapporté que Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters ivoiriens (CNSE), a exprimé sa profonde douleur face à cette situation :

« Malheureusement, nos fans dévoués ont été contraints d'abandonner ce voyage historique. La raison principale est que le gouvernement des États-Unis ne souhaite pas accueillir de supporters venant de certains pays, notamment de notre Côte d'Ivoire. Les États-Unis nous ont clairement fait comprendre qu'ils n'avaient aucune intention d'admettre nos fans. » « C'est un coup dur pour notre pays et notre communauté footballistique. Notre devoir était d'encourager notre équipe depuis les tribunes. Nous aurions pu montrer notre culture nationale et notre passion au monde entier lors de ce carnaval du football », a déploré le président du comité.

Selon des sources internes, le CNSE prévoyait d'envoyer un groupe d'au moins 500 fans. Cependant, en raison du « filtre » strict de l'ambassade des États-Unis, seuls quelques officiels ont pu voyager. Ce petit groupe doit désormais mobiliser la diaspora ivoirienne déjà présente aux États-Unis pour créer une atmosphère de soutien dans les stades.

Les observateurs internationaux notent que la politique migratoire trop stricte des États-Unis entrave non seulement les fans, mais aussi les participants. Un exemple frappant est celui de l'arbitre somalien Omar Artan, à qui l'entrée a été refusée malgré des documents de visa valides.

La Côte d'Ivoire entamera son parcours le 15 juin à Philadelphie contre l'Équateur. Les « Éléphants » devront faire preuve de résilience sans leurs supporters.

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