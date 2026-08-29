«El Clásico» ouzbek : Neftchi bat Pakhtakor et se qualifie pour les quarts de finale

Les 1/8 de finale de la Coupe d'Ouzbékistan ont été le théâtre du choc le plus attendu. Au stade Istiqlol de Ferghana, les deux rivaux historiques du football ouzbek, Neftchi et Pakhtakor, se sont affrontés. Dans un derby intense et disputé, les hôtes se sont imposés sur le score de 1-0.

Le sort de ce match acharné a été décidé par un unique but inscrit à 9 minutes de la fin.

Le coup décisif à la 81e minute : le duo Perica et Jovovic

La rencontre a débuté par une bataille tactique prudente des deux équipes :

Le héros sorti du banc : L'attaquant Stipe Perica, entré en jeu à la 70e minute sur décision de l'entraîneur de Neftchi, est devenu le héros du match ;

L'action du but : À la 81e minute, après une passe précise de Vladimir Jovovic, Perica a trouvé le chemin des filets du club de la capitale, faisant vibrer le stade Istiqlol ;

Une défense solide : Malgré la pression constante des visiteurs dans les dernières minutes, le club de Ferghana a conservé son avantage et a validé son billet pour les 1/4 de finale de la Coupe d'Ouzbékistan.

Feuille de match et compositions

Coupe d'Ouzbékistan. 1/8 de finale

Neftchi (Ferghana) — Pakhtakor (Tachkent) — 1:0

But : Stipe Perica 81 (1:0).

Avertissement : Khojiakbar Alijonov 74.

Stade : Ferghana, Istiqlol.