«El Clásico» ouzbek : Neftchi bat Pakhtakor et se qualifie pour les quarts de finale

·9·Sport
«El Clásico» ouzbek : Neftchi bat Pakhtakor et se qualifie pour les quarts de finale

Les 1/8 de finale de la Coupe d'Ouzbékistan ont été le théâtre du choc le plus attendu. Au stade Istiqlol de Ferghana, les deux rivaux historiques du football ouzbek, Neftchi et Pakhtakor, se sont affrontés. Dans un derby intense et disputé, les hôtes se sont imposés sur le score de 1-0.

Le sort de ce match acharné a été décidé par un unique but inscrit à 9 minutes de la fin.

Le coup décisif à la 81e minute : le duo Perica et Jovovic

La rencontre a débuté par une bataille tactique prudente des deux équipes :

  • Le héros sorti du banc : L'attaquant Stipe Perica, entré en jeu à la 70e minute sur décision de l'entraîneur de Neftchi, est devenu le héros du match ;

  • L'action du but : À la 81e minute, après une passe précise de Vladimir Jovovic, Perica a trouvé le chemin des filets du club de la capitale, faisant vibrer le stade Istiqlol ;

  • Une défense solide : Malgré la pression constante des visiteurs dans les dernières minutes, le club de Ferghana a conservé son avantage et a validé son billet pour les 1/4 de finale de la Coupe d'Ouzbékistan.

Feuille de match et compositions

Coupe d'Ouzbékistan. 1/8 de finale

Neftchi (Ferghana) — Pakhtakor (Tachkent) — 1:0

But : Stipe Perica 81 (1:0).

Avertissement : Khojiakbar Alijonov 74.

Stade : Ferghana, Istiqlol.

  • Neftchi : Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Alijonov, Ibrohimkhalil Yuldoshev (Bilolkhon Toshmirzaev, 46), Vladimir Jovovic, Khurshid Giyosov (Mukhsinjon Ubaydullaev, 70), Asilbek Jumaev (Jurani Ferreira, 79), Nurmukhammad Abduganiev, Zoran Marusic (Stipe Perica, 70), Farrukh Sayfiev, Koffi Kouao ;

  • Pakhtakor : Sanjar Kuvvatov, Zaid Tahsin, Khojiakbar Alijonov, Akmal Mozgovoy, Khojimat Erkinov (Bashar Resan, 27), Dostonbek Khamdamov (Flamarion, 42), Abdurauf Buriev, Sardor Sobirkhojaev (Dilshod Saitov, 78), Ayman Hussein (Stefan Chinedu, 78), Sherzod Nasrullaev, Mukhammadrasul Abdumajidov.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Médaille d'argent aux Championnats du monde : les athlètes ouzbèkes sur le podiumMédaille d'argent aux Championnats du monde : les athlètes ouzbèkes sur le podiumAujourd'hui, 20:53Que se passe-t-il à Liverpool ? Encore des points perdus après le drame à AnfieldQue se passe-t-il à Liverpool ? Encore des points perdus après le drame à AnfieldAujourd'hui, 18:54Liu Ce met KO son adversaire au 1er round lors de ses débuts à l'UFC à Shanghai (Vidéo)Liu Ce met KO son adversaire au 1er round lors de ses débuts à l'UFC à Shanghai (Vidéo)Aujourd'hui, 18:34Silence dans l'arène de Shanghai : Denise Gomes met KO la star chinoise dès le 1er roundSilence dans l'arène de Shanghai : Denise Gomes met KO la star chinoise dès le 1er roundAujourd'hui, 18:23Changement inattendu au Bunyodkor : trois Italiens sont partisChangement inattendu au Bunyodkor : trois Italiens sont partisAujourd'hui, 18:19Sensation choc à Shanghai : Song Yadong met Umar Nurmagomedov K.O. ! (Vidéo)Sensation choc à Shanghai : Song Yadong met Umar Nurmagomedov K.O. ! (Vidéo)Aujourd'hui, 18:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)