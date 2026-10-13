Ronaldo commente le succès contre Neftchi et son 981e but

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Ronaldo commente le succès contre Neftchi et son 981e but

Du club saoudien Al-Nassr capitaine et légende du football mondial Cristiano Ronaldo dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, contre le champion d'Ouzbékistan, le club de Ferghana Neftchi a réagi sur ses réseaux sociaux officiels après la victoire (3-1).

Le buteur de 41 ans, qui a inscrit un nouveau but lors de cette rencontre, a souligné l'importance de ce match pour son équipe.

La déclaration de Ronaldo : « Nous continuons à progresser »

Après la fin du match, l'attaquant portugais a évalué la performance de son équipe sur son compte X (anciennement Twitter) :

« La victoire de ce soir était très importante. Nous continuons à progresser », a écrit Ronaldo.

Cette victoire a offert à Al-Nassr ses 3 premiers points dans la phase de ligue du tournoi et a propulsé l'équipe à la 8e place du classement de la zone Ouest.

Le 981e but historique et la chronique du match

Le duel disputé à l'Al-Awwal Park de Riyad a été riche en moments intenses :

  • 33e minute : Angelo Gabriel a ouvert le score pour Al-Nassr ;

  • 42e minute, le record : Cristiano Ronaldo a trompé le gardien de Ferghana pour porter le score à 2-0 — il s'agit du 981e but de la carrière officielle de la star, améliorant encore son propre record mondial ;

  • La réponse de Neftchi : À la 51e minute, Alisher Odilov a réduit le score d'une belle frappe, relançant le suspense ;

  • Un but contre son camp scelle le sort : À la 78e minute, un but contre son camp inattendu d'Anvarjon Gafurov a définitivement scellé le sort du match (3-1).

Les prochains objectifs d'Al-Nassr

Le club saoudien, qui prépare les prochaines rencontres du tournoi, poursuivra son parcours international dans les prochains jours :

  • Prochain adversaire : Al-Nassr accueillera le club émirati d'Al-Wasl le 26 octobre pour le compte de la 3e journée ;

  • L'objectif de Cristiano : La star portugaise continue de se rapprocher du cap historique des 1000 buts.

Cristiano RonaldoAl-NassrNeftchiLigue des champions Élite de l'AFCFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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