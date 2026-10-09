Maresca dévoile son plan contre Liverpool malgré le tumulte

Dans le cadre de la Premier League, Manchester City», alors que le tumulte autour des accusations financières portées contre le club et les sanctions sans précédent évoquées s'intensifie, l'entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca s'est exprimé devant la presse.

Selon une déclaration relayée par ESPN, le technicien italien a fermement souligné que les procédures judiciaires et les diverses rumeurs n'affectent en rien le moral interne du club, et que toute l'attention de l'équipe est concentrée uniquement sur les résultats sur le terrain.

« Nous ne contrôlons que le terrain » : La réaction de l'entraîneur au scandale financier

Enzo Maresca, en abordant le sujet de la pression entourant le club et des sanctions attendues, a exprimé sa sérénité totale face à la situation :

Confiance totale envers le club : « Pour être honnête, je suis personnellement tout à fait serein. La position du club est claire et nous lui faisons entièrement confiance », a déclaré le technicien, affirmant ne pas douter de la légitimité de la direction du club ;

La limite du contrôle : Selon l'entraîneur, peu importe l'ampleur des bruits extérieurs, ils ne peuvent contrôler que ce qui est entre leurs mains, c'est-à-dire la qualité du football sur le terrain ;

L'objectif reste inchangé : Les débats juridiques sont l'affaire des avocats du club, la mission principale de l'équipe est de continuer à enchaîner les victoires.

Le moral dans le vestiaire : Leadership et absence de pression excessive

Maresca a souligné que l'état psychologique de ses joueurs est excellent et que le tumulte extérieur ne peut pas les distraire :

Sentiments positifs et confiance : Les joueurs attendent avec une grande impatience les deux matchs importants à venir ;

Leadership au classement : Le fait d'être actuellement en tête de la Premier League donne aux membres de l'équipe une force supplémentaire et une confiance mentale solide ;

Responsabilité sur le terrain : Les joueurs comprennent parfaitement qu'ils ne peuvent influencer que ce qui se passe pendant le match, c'est pourquoi les autres questions sociales et juridiques ne les préoccupent pas du tout.

Cible principale : Anfield et Liverpool

Selon l'entraîneur, toutes les pensées des « Citizens » sont actuellement concentrées sur le choc central de dimanche :

Le choc central : Le match Liverpool — Manchester City», comptant pour la 6e journée de Premier League, sera l'événement sportif majeur de la semaine ;

Soif de victoire à l'extérieur : Les joueurs de City ont l'intention de gagner à Anfield, même sous l'immense pression des supporters locaux, pour consolider leur place de leader ;

Approche professionnelle : Ne pas prêter attention aux bruits extérieurs et se concentrer uniquement sur la préparation des matchs importants est devenu le slogan principal de Manchester City aujourd'hui.

Pour information, le super choc Liverpool — Manchester City, comptant pour la 6e journée de Premier League et suivi par des millions de fans, aura lieu ce dimanche.