Emilian Karas évoque la décision tactique qui a changé le destin du match contre Al Qadsiah

Dans le cadre de la 2e journée de l'AFC Champions League Elite, d'Arabie saoudite, « Al Qadsiah » après un match intense contre le club de Tachkent, « Pakhtakor » l'entraîneur de l'équipe, Emilian Karas a partagé ses réflexions sur la rencontre.

Bien que les deux équipes aient fait match nul à Tachkent, l'entraîneur des « Lions » a souligné la détermination de son équipe jusqu'au bout, l'efficacité des changements tactiques et les occasions créées pour arracher la victoire.

Un but annulé par la VAR et un adversaire de classe mondiale

Emilian Karas est revenu sur le déroulement du match et les attaques dangereuses des Saoudiens :

Lutte acharnée et occasions manquées : « C'était un match intense et disputé sur le terrain. Les deux équipes se sont créé beaucoup d'occasions, il aurait pu y avoir plus de buts », a souligné l'entraîneur ;

Le danger des stars saoudiennes : « Nous avions prévenu les gars de se méfier des contre-attaques rapides de l'adversaire, mais les visiteurs, dotés d'attaquants de classe mondiale, ont tout de même créé plusieurs situations dangereuses » ;

La frustration de la première mi-temps : « Pakhtakor » n'a en rien démérité face à l'adversaire. Bien que notre but en première mi-temps ait été annulé par le système VAR, les gars n'ont pas abandonné.

Le changement tactique qui a sauvé le match et le facteur Sobirkhojaev

Les rotations effectuées en seconde période ont porté leurs fruits en fin de rencontre :

Le bon choix en attaque : En seconde période, le jeu offensif a été beaucoup plus précis et juste. En conséquence, l'équilibre a été rétabli en fin de match et plusieurs occasions favorables ont même été créées pour marquer le but de la victoire ;

L'entrée de Sobirkhojaev à la place d'un défenseur central : « En fonction de la situation, nous avons procédé à des changements tactiques. Après l'entrée de Sardor Sobirkhojaev à la place d'un défenseur central, nous avons eu un joueur de plus en attaque. Cela nous a permis de mettre la pression et de marquer le but nécessaire ».

« Nous devons maintenir cet état d'esprit »

L'entraîneur de « Pakhtakor » a noté l'importance de conserver cette combativité internationale dans le championnat local :

Passion et progression : « Nous voulons toujours jouer à ce haut niveau. Mais dans les matchs du championnat national, l'état psychologique des joueurs est différent. Nous devons continuer à tout donner à l'entraînement et en match avec passion. C'est ainsi que nous progresserons en tant qu'équipe » ;

Conclusion finale : « Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu jouer avec beaucoup d'audace contre un adversaire puissant et étoilé ».

Pour information, « Pakhtakor » continue d'accumuler des points importants dans la région Ouest après avoir fait match nul contre deux géants saoudiens (« Al Ahli » et « Al Qadsiah ») lors des deux premières journées de l'AFC Champions League Elite.