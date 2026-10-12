Quelle composition pour Pakhtakor face aux stars saoudiennes ?

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Quelle composition pour Pakhtakor face aux stars saoudiennes ?

Dans le cadre de la 2e journée de l'AFC Champions League Elite, le club de Tachkent «Pakhtakor» accueille sur son terrain l'équipe saoudienne étoilée «Al Qadsiah» . Avant ce choc intense qui débutera à 18h45 au stade central «Pakhtakor» de Tachkent, le onze de départ des locaux a été officiellement annoncé.

Le staff technique a sélectionné l'équipe la plus compétitive pour cette rencontre cruciale. Le gardien fiable Vladimir Nazarov sera dans les buts.

Le onze de départ officiel des «Lions»

«Pakhtakor» débutera avec les joueurs suivants :

  • Gardien : Vladimir Nazarov ;

  • Défenseurs : Khojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Morteza Pouraliganji, Mukhammadrasul Abdumajidov, Sherzod Nasrullaev ;

  • Milieux de terrain : Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Buriev ;

  • Attaquants : Flamarion, Stefan Chinedu.

Points tactiques clés et importance du match

Le staff a renforcé la ligne défensive avec des joueurs étrangers expérimentés et des leaders locaux :

  • Centre et flancs solides : Le duo composé de l'international iranien Morteza Pouraliganji et de Zaid Tahsin opérera dans l'axe, tandis que Khojiakbar Alijonov et Sherzod Nasrullaev assureront la transition entre défense et attaque sur les côtés ;

  • Centre offensif : Le meneur de jeu irakien Bashar Resan sera le principal chef d'orchestre au milieu, tandis que Mozgovoy et Buriev seront chargés de stopper les offensives adverses en zone défensive ;

  • Espoirs de buts : En attaque, le duo formé par le Brésilien Flamarion et le Nigérian Stefan Chinedu tentera de percer la défense du géant saoudien.

Lors de la première journée, «Pakhtakor» a fait match nul 1-1 à l'extérieur contre le champion saoudien en titre, «Al Ahli». Une victoire aujourd'hui permettrait aux «Lions» de s'installer parmi les leaders du groupe.

PakhtakorAl QadsiahAFC Champions League EliteArabie SaouditeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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