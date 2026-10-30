Sindarov terrasse les stars mondiales et devient champion au super tournoi de Saint-Louis

L'Ouzbek Javohir Sindarov, grand maître international de 20 ans, a remporté le titre absolu lors du prestigieux tournoi Clutch Chess: Champions Showdown 2026 organisé à Saint-Louis, aux États-Unis, l'une des capitales mondiales des échecs.

Dans cette compétition dotée d'un prize pool total de 425 000 dollars, notre compatriote a décroché la première place avec 20,5 points après une lutte dramatique contre trois des meilleurs grands maîtres de la planète : Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana et Rameshbabu Praggnanandhaa.

Classement du tournoi : La domination absolue de Sindarov

Après trois jours de confrontations intenses et sans merci, le classement final est le suivant :

1ère place (Vainqueur) : Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 20,5 points ;

2ème place : Rameshbabu Praggnanandhaa (Inde) — 19,0 points ;

3ème place : Fabiano Caruana (États-Unis) — 16,5 points ;

4ème place : Hikaru Nakamura (États-Unis) — 12,0 points.

Format de la compétition et remontée décisive

Le règlement complexe et inhabituel du tournoi Clutch Chess a maximisé l'importance de chaque partie :

Système de points pondérés : Selon les règles, chaque victoire rapportait 1 point le premier jour, 2 points le deuxième jour et 3 points lors de la journée décisive ;

Le coup de grâce : Alors qu'il était derrière son rival indien à l'issue de la deuxième journée, notre compatriote a opéré un retournement spectaculaire grâce à un jeu précis, rapide et agressif lors de la dernière journée pour s'emparer du titre ;

Récompense substantielle et jackpot : En terminant premier, Sindarov a empoché le prix principal garanti de 125 000 dollars, ainsi que des bonus spéciaux pour ses victoires dans des parties individuelles et le jackpot supplémentaire réservé au vainqueur.

Un signal fort avant le match pour le titre mondial contre Gukesh

Ce tournoi a servi de test officiel ultime pour Javohir Sindarov avant l'événement le plus important de sa carrière :

Préparation au championnat du monde : Notre grand maître a prouvé qu'il était dans une forme physique et mentale exceptionnelle avant son match pour la couronne mondiale contre le champion en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh ;

Avantage psychologique : Cette victoire éclatante contre trois des plus grandes stars mondiales du rapide a confirmé au monde entier la force du joueur ouzbek avant le futur duel pour le titre.

Ce succès historique de Javohir Sindarov à Saint-Louis démontre une fois de plus le leadership absolu de l'école d'échecs ouzbèke au sommet mondial et remplit de fierté des millions de fans de sport.