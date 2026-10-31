Le vainqueur du Ballon d'Or, Kane, mérite sa victoire selon Kaká : une déclaration tranchante

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Le vainqueur du Ballon d'Or, Kane, mérite sa victoire selon Kaká : une déclaration tranchante

Légende du football, ancienne star de l'équipe nationale du Brésil et du Milan AC Kaká L'attaquant du Bayern Munich Harry Kanea réagi à sa victoire au Ballon d'Or. Dans une interview accordée au prestigieux journal La Gazzetta dello Sport l'ancien footballeur brésilien a pleinement soutenu le triomphe du buteur anglais, tout en évaluant franchement la situation de ses plus proches rivaux, Kylian Mbappé et Lamine Yamal « Un choix juste » : les réflexions de Kaká

« Un choix juste » : les réflexions de Kaká

Élu meilleur joueur du monde en 2007, Kaká a salué la régularité de Kane tout au long de l'année :

« Kane a gagné et je pense que c'était un choix tout à fait juste. Harry a réalisé une saison incroyable et est devenu l'un des meilleurs joueurs, un leader du Bayern. »

« Mbappé n'a remporté aucun trophée avec le Real et Yamal n'a pas réussi à être un joueur décisif dans son équipe. Leur heure viendra. »

Le classement final du Ballon d'Or

Harry Kane a soulevé pour la première fois de sa carrière la distinction individuelle la plus prestigieuse au monde :

  • Le podium et le top 3 : Selon les résultats du vote des journalistes, l'attaquant anglais a pris la première place, tandis que la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a terminé deuxième et le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal, troisième.

  • Places suivantes : Le top 5 est complété par le milieu de terrain de Manchester CityRodri ainsi que l'octuple vainqueur Lionel Messi ont complété le classement.

Pour rappel, Kaká a remporté le Ballon d'Or en 2007 après avoir triomphé en Ligue des champions avec le Milan AC, écrivant ainsi l'une des pages les plus brillantes de l'histoire du football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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