Dans la capitale jordanienne, Amman, lors du tournoi international de «DF Uncaged» d'arts martiaux mixtes (MMA) professionnels, les fans ouzbeks ont vécu des moments brillants et couronnés de succès. Dans cette compétition, l'athlète talentueux représentant notre pays dans la catégorie des 61,2 kg, Zafar Rashidov a remporté une nouvelle victoire sans appel.

Face au combattant chinois expérimenté Dawei Zhounotre compatriote a pris l'initiative dès le début du combat et a vaincu son adversaire dès le premier round.

Intensité dans l'octogone : TKO au premier round

Le combat a débuté dès les premières secondes sous la pression active de Zafar Rashidov :

Déluge de coups : L'athlète ouzbek a forcé son adversaire à se mettre sur la défensive dès le début de l'affrontement grâce à des combinaisons rapides et puissantes ;

Fin prématurée : Les attaques incessantes de Rashidov ont porté leurs fruits au milieu du 1er round — le combattant chinois n'a pas pu résister aux coups et l'arbitre a décidé d'arrêter le combat par arrêt technique (TKO) ;

Record d'invincibilité — 5:0 : Grâce à ce triomphe convaincant, Zafar Rashidov poursuit sa série d'invincibilité en MMA professionnel, portant son palmarès à 5 victoires et 0 défaite.

« Pas d'arrêt » : La déclaration d'après-combat de Zafar Rashidov

Dans une interview accordée dans l'octogone après sa victoire, le jeune combattant a exprimé ses émotions et ses grands objectifs futurs :

« Je remercie infiniment mon équipe et mes entraîneurs. Je me sens très bien en ce moment. Tous nos plans pour le combat se sont déroulés exactement comme prévu. Nous ne nous arrêterons pas là. Si Dieu le veut, je continuerai à travailler dur pour devenir un combattant de classe mondiale ! »

Cette victoire convaincante à Amman constitue une étape importante pour Zafar Rashidov, ouvrant les portes des ligues de MMA prestigieuses et des grandes organisations mondiales.