7 médailles d'or sur 7 au Qatar : les taekwondoïstes ouzbeks conquièrent le podium de Doha

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7 médailles d'or sur 7 au Qatar : les taekwondoïstes ouzbeks conquièrent le podium de Doha

De jeunes et talentueux taekwondoïstes d'Ouzbékistan ont réalisé une performance exceptionnelle lors des tournois internationaux organisés à Doha, la capitale du Qatar, remportant 7 médailles d'or. Représentant notre pays lors du championnat international interclubs, où des athlètes de haut niveau venus des quatre coins du monde étaient présents, l'équipe MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY a vu ses 7 membres monter sur la plus haute marche du podium.

Il convient de noter que l'un des membres de l'équipe, entré dans l'histoire en remportant une médaille d'or lors du prestigieux tournoi « Grand Slam » en Chine, Imron Rustamov a également battu tous ses adversaires à Doha pour décrocher le titre de champion.

Combats à Doha : expérience G1 et victoire absolue en interclubs

Les deux tournois majeurs organisés à Doha, le Qatar Open G1 pour les seniors et le championnat international interclubs ont constitué un test sérieux pour les sportifs ouzbeks :

  • Expérience du Qatar Open G1 : Trois athlètes de l'académie ont affronté des sportifs de renommée mondiale lors de la compétition classée G1, acquérant une précieuse expérience internationale ;

  • Résultat 100 % or : Les 7 membres de l'équipe participant au championnat international interclubs n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires dans leurs catégories de poids respectives, s'emparant de la 1ère place du podium ;

  • Revanche et caractère : Les trois sportifs qui n'avaient pas obtenu de médaille lors du G1 ont su démontrer toute leur force lors des combats interclubs, décrochant l'or du titre de champion.

Le triomphe continu d'Imron Rustamov

Parmi les sportifs ayant reçu une mention spéciale au sein de l'équipe, Imron Rustamov s'est à nouveau distingué. Après son historique médaille d'or au « Grand Slam » en Chine, il a fait preuve d'une maîtrise constante à Doha, prouvant une fois de plus le potentiel international de l'école de taekwondo ouzbèke.

De 2023 à 2026 : Dynamique de progression et de développement

Les arènes de Doha sont devenues un véritable tremplin pour l'académie :

  • Bilan 2023 : L'équipe était revenue de Doha avec 1 médaille d'argent et 5 médailles de bronze ;

  • Résultat 2026 : Trois années de travail acharné ont porté leurs fruits, la compétition se terminant avec un total de 7 médailles d'or.

Les vainqueurs et leurs entraîneurs

Médaillés d'or :

  1. Rustamov Imron

  2. Agzamova Nurzoda

  3. Abdurashidova Marjona

  4. Ikramov Akbar

  5. Xodjayev Zikriyo

  6. Valixo‘jayev Muhammadziyo

  7. Alimjonov Muhammad Ismoil

Staff technique : Ce résultat historique est le fruit du travail acharné du groupe d'entraîneurs dirigé par le fondateur et entraîneur principal de l'académie, Ahror Asrorov, l'entraîneur principal Abdurahmon Xodjabekov ainsi que l'entraîneur des jeunes Zubayr Marifov .

TaekwondoMUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMYImron RustamovQatar Open G1Ouzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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