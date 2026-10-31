Nasaf fait match nul contre Surkhon malgré une infériorité numérique

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Nasaf fait match nul contre Surkhon malgré une infériorité numérique

L'un des matchs centraux et cruciaux de la 26e journée de la Super League d'Ouzbékistan — le derby de la vallée entre Surkhon et Nasaf de Qarshi — s'est déroulé dans une lutte acharnée et s'est soldé par un match nul disputé de 1:1.

Dans ce match où les deux équipes ont tout donné pour la victoire, les événements principaux se sont produits au milieu de la seconde mi-temps — un échange rapide de buts et une expulsion tardive ont encore intensifié la température de la rencontre.

Chronique du match : une série de buts en 7 minutes et un carton rouge

Les moments décisifs qui ont scellé le sort du match se sont déroulés comme suit :

  • Surkhon ouvre le score : À la 66e minute, une attaque organisée par les hôtes a été couronnée de succès — après une passe précise de Komronbek Yusupov, entré en jeu, le légionnaire Tornike Zebniauri a envoyé le ballon au fond des filets pour ouvrir le score ;

  • Réponse rapide de Nasaf : À peine sept minutes plus tard, les joueurs de Qarshi ont réussi à rétablir l'équilibre. À la 73e minute, après une passe décisive de Bobir Abdixoliqov, Sardorbek Bahromov a marqué — 1:1 ;

  • Expulsion : À la 84e minute, les visiteurs se sont retrouvés en infériorité numérique — le milieu de terrain, ayant reçu son deuxième carton jaune du match, Murodbek Rahmatov a été expulsé par l'arbitre.

Bien que les hôtes aient eu l'avantage numérique dans les dernières minutes, le score de 1:1 est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

Statistiques et protocole

  • Super League. 26e journée

  • Surkhon — Nasaf 1:1

  • Buts : Zebniauri (66) — Bahromov (73) ;

  • Avertissements : Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86) ;

  • Expulsion : Murodbek Rahmatov (84, Nasaf).

Compositions :

  • Surkhon : Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.

  • Nasaf : Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).

Ce match nul constitue un point important pour la position des deux équipes au classement, mais pour Nasaf, cette perte pourrait avoir un impact critique dans la course au titre.

Super League OuzbékistanSurkhonNasafDerby de la ValléeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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