La voiture de 3 millions d'euros du patron de Bugatti a été volée (vidéo)

La Bugatti Chiron personnelle de Mate Rimac, patron de Bugatti, a été volée sur le campus de l'entreprise en Croatie. Fait curieux, le voleur a pu s'emparer facilement du véhicule car la clé avait été laissée à l'intérieur. Cependant, la voiture de luxe a été retrouvée par la police en Autriche en moins de 24 heures, selon l'AFP.

Mate Rimac a expliqué qu'il laissait les clés de ses voitures à l'intérieur depuis des années. La raison : ses collègues et amis les empruntaient souvent pour des essais ou d'autres besoins. Il agissait ainsi pour éviter qu'ils n'aient à chercher les clés.

Le 28 octobre, un homme inconnu est entré sur le campus de l'entreprise près de Zagreb et a volé la Bugatti Chiron dont la clé était restée dans l'habitacle. Le vol n'a pas été remarqué immédiatement, car les connaissances et collègues de Mate Rimac utilisent régulièrement ce véhicule.

Une fois la disparition constatée, sa localisation a été suivie via le système de télémétrie interne. Il a été établi que la voiture se dirigeait vers la Slovénie. Mate Rimac s'est alors lancé à sa poursuite dans sa propre Porsche 911 tout en restant en contact avec la police.

Le voleur a réussi à traverser la Slovénie pour rejoindre l'Autriche. Cependant, la police autrichienne l'a arrêté dans une station-service sur l'autoroute A9, près de Graz.

Selon Mate Rimac, le suspect est un Croate d'une trentaine d'années qui a déclaré être venu pour demander un emploi et avoir décidé de prendre la voiture après avoir vu la clé à l'intérieur.

Le patron de l'entreprise a déclaré qu'il ne porterait pas plainte personnellement contre l'homme. Cependant, en raison de la valeur élevée du véhicule, la procédure judiciaire sera poursuivie par la police et le parquet. La Bugatti Chiron volée a subi quelques dommages et doit être réparée.

Après cet incident, Mate Rimac a annoncé qu'il ne laisserait plus jamais les clés de ses voitures à l'intérieur.