L’attaquant de l’équipe d’Angleterre et de Manchester United, Marcus Rashford, est au centre de l’attention sur le marché des transferts. Selon Goal.com et The Sun, le club turc de Fenerbahçe serait prêt à investir une somme colossale pour recruter le joueur de 28 ans. Ce transfert pourrait devenir l’un des grands événements du mercato estival. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Marcus Rashford a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone. Durant son passage productif en Catalogne, l’attaquant a inscrit 14 buts et délivré autant de passes décisives. Malgré cela, la direction du Barça a décidé de ne pas activer l’option d’achat intégrale incluse dans son contrat, et Rashford est retourné à Old Trafford.

Les regrets de l’entraîneur du FC Barcelone

L’entraîneur catalan Hansi Flick n’a pas caché ses regrets après le départ d’un joueur devenu l’un des leaders de l’équipe la saison dernière. Lors de la conférence de presse qui a suivi un match amical, le technicien allemand a déclaré : “Il est impossible de prédire ce qui arrivera aux joueurs prêtés — notre situation financière n’est pas simple à cet égard. Mais j’ai été très heureux de travailler avec lui : c’est un joueur fantastique et une personne formidable”.

À l’issue de son passage en Espagne, Rashford a également remercié les supporters et les employés du club. Sur ses réseaux sociaux, il a écrit : “Je remercie tous les membres du club d’avoir rendu cette période positive et mémorable. J’ai profité de chaque instant et je repars avec de nombreux souvenirs particuliers”.

Les grandes ambitions de Fenerbahçe

La direction du club stambouliote, qui soutient l’entraîneur İsmail Kartal, veut mettre fin à la domination de Galatasaray en Süper Lig. Fenerbahçe s’active donc sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Marcus Rashford est l’une des trois principales cibles figurant sur la short-list du club.

Le géant turc a déjà établi un contact officiel avec les représentants du joueur. Parmi les autres cibles de Fenerbahçe figurent l’ailier de Crystal Palace Ismaïla Sarr et la star de l’AC Milan Rafael Leão. Toutefois, la bataille pour Marcus Rashford témoigne de la détermination du club stambouliote sur le marché des transferts.