Transfert de Marcus Rashford : Fenerbahçe s’intéresse de près à l’international anglais

·29·Sport
Transfert de Marcus Rashford : Fenerbahçe s’intéresse de près à l’international anglais

L’attaquant de l’équipe d’Angleterre et de Manchester United, Marcus Rashford, est au centre de l’attention sur le marché des transferts. Selon Goal.com et The Sun, le club turc de Fenerbahçe serait prêt à investir une somme colossale pour recruter le joueur de 28 ans. Ce transfert pourrait devenir l’un des grands événements du mercato estival. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Marcus Rashford a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone. Durant son passage productif en Catalogne, l’attaquant a inscrit 14 buts et délivré autant de passes décisives. Malgré cela, la direction du Barça a décidé de ne pas activer l’option d’achat intégrale incluse dans son contrat, et Rashford est retourné à Old Trafford.

Les regrets de l’entraîneur du FC Barcelone

L’entraîneur catalan Hansi Flick n’a pas caché ses regrets après le départ d’un joueur devenu l’un des leaders de l’équipe la saison dernière. Lors de la conférence de presse qui a suivi un match amical, le technicien allemand a déclaré : “Il est impossible de prédire ce qui arrivera aux joueurs prêtés — notre situation financière n’est pas simple à cet égard. Mais j’ai été très heureux de travailler avec lui : c’est un joueur fantastique et une personne formidable”.

À l’issue de son passage en Espagne, Rashford a également remercié les supporters et les employés du club. Sur ses réseaux sociaux, il a écrit : “Je remercie tous les membres du club d’avoir rendu cette période positive et mémorable. J’ai profité de chaque instant et je repars avec de nombreux souvenirs particuliers”.

Les grandes ambitions de Fenerbahçe

La direction du club stambouliote, qui soutient l’entraîneur İsmail Kartal, veut mettre fin à la domination de Galatasaray en Süper Lig. Fenerbahçe s’active donc sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Marcus Rashford est l’une des trois principales cibles figurant sur la short-list du club.

Le géant turc a déjà établi un contact officiel avec les représentants du joueur. Parmi les autres cibles de Fenerbahçe figurent l’ailier de Crystal Palace Ismaïla Sarr et la star de l’AC Milan Rafael Leão. Toutefois, la bataille pour Marcus Rashford témoigne de la détermination du club stambouliote sur le marché des transferts.

Marcus RashfordFenerbahçeManchester UnitedFC BarceloneTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un dirigeant du RB Leipzig dément les informations sur le transfert de Yan DiomandeUn dirigeant du RB Leipzig dément les informations sur le transfert de Yan DiomandeHier, 23:59Julián Álvarez commence l’entraînement avec l’Atlético, les espoirs du Barça s’envolentJulián Álvarez commence l’entraînement avec l’Atlético, les espoirs du Barça s’envolentHier, 23:59Nikolo Tresoldi : Je suis supporter de Milan depuis l’enfance, nous verrons pour l’avenirNikolo Tresoldi : Je suis supporter de Milan depuis l’enfance, nous verrons pour l’avenirHier, 23:39Liverpool attend que le PSG réduise ses exigences pour le transfert de Bradley BarcolaLiverpool attend que le PSG réduise ses exigences pour le transfert de Bradley BarcolaHier, 23:30Le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah va rejoindre ComoLe défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah va rejoindre ComoHier, 23:15Manchester City veut recruter Pedro NetoManchester City veut recruter Pedro NetoHier, 23:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché