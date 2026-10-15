Que a dit Luis Enrique après la victoire 4-2 contre Manchester City ?

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Que a dit Luis Enrique après la victoire 4-2 contre Manchester City ?

Lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club parisien du PSG a remporté une victoire éclatante et intense 4-2 face au géant anglais, Manchester City . Après cette rencontre prolifique, l'entraîneur des Parisiens, Luis Enrique , s'est confié aux journalistes du célèbre média français, L'Équipe , répondant ouvertement aux questions sur le match.

Le technicien espagnol a évoqué les difficultés rencontrées par son équipe, sa série de succès contre les clubs anglais et son objectif principal.

« Après le 0-3, ils ont pris de gros risques »

En conférence de presse, les journalistes ont interrogé l'entraîneur sur les fluctuations de performance du PSG durant le match :

  • La pression adverse : « L'adversaire était mené 0-3 et, naturellement, Manchester City a pris d'énormes risques. Dans une telle situation, il est très difficile de contrôler totalement le jeu ;

  • Le résultat compte : C'est vrai, nous avons eu des problèmes, mais quoi qu'il arrive, nous avons décroché une victoire importante contre un géant de la Premier League », a déclaré Enrique.

« Pas un message à l'Europe, mais le trophée »

À la question de savoir si cette victoire envoyait un signal fort au continent, l'entraîneur a répondu avec sa fermeté habituelle :

  • L'objectif est clair : « Non, quel message ? Notre objectif principal est de gagner la Ligue des champions ;

  • L'importance de la phase : Peu importe qui semble être le meilleur lors de cette phase de ligue initiale. L'essentiel est de triompher à la fin. »

La « série magique » contre les clubs britanniques

Luis Enrique a plaisanté avec les journalistes sur ses succès consécutifs contre les équipes de Premier League :

  • Supériorité mentale : « J'espère que ça continue (rires). C'est une série vraiment incroyable ;

  • Nouveau défi en vue : Mais les records ne m'intéressent pas. Nous reviendrons ici en Angleterre dans quelques semaines pour un déplacement contre Aston Villa. Nous serons heureux de vous revoir », a conclu le technicien.

Choc au sommet : le duel contre le FC Barcelone

Bien que la large victoire contreManchester City

  • ait remonté le moral des Parisiens, un défi encore plus symbolique les attend : 3e journée intrigante : Lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG affrontera le FC Barcelone

  • , l'ancien club de Luis Enrique ; Grand intérêt :

PSGManchester CityLigue des championsLuis EnriqueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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