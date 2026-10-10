Au centre de l'attention de la presse mondiale ces derniers jours en raison des événements entourant l'équipe nationale portugaise, Cristiano Ronaldo a de nouveau fait parler son talent sur le terrain. Arabie saoudite Lors de la 8e journée de la Saudi Pro League, Al-Nassr a accueilli le club d'Al-Diriyah et s'est imposé largement sur le score de 3-0.

Après la rencontre, le légendaire buteur de 41 ans a laissé un message court et audacieux sur son compte X (anciennement Twitter) : « Mission accomplie. Place au prochain match ! ».

980e but historique : une marche ininterrompue vers les records

Le but marqué lors de ce match a une fois de plus écrit une nouvelle page de l'histoire du football mondial :

Ouverture du score : À la 23e minute, c'est Ronaldo qui a trouvé le chemin des filets adverses pour ouvrir le score ;

980 buts officiels : Ce but porte le nombre total de réalisations officielles de la star portugaise en club et en sélection à 980 unités. Détenteur absolu du record dans l'histoire du football professionnel, Ronaldo n'est désormais plus qu'à 20 buts de la barre mythique des 1000 réalisations ;

Une large victoire : Samu Costa a doublé la mise à la 35e minute, tandis que Kingsley Coman a inscrit le troisième but à la 77e minute, scellant la défaite totale d'Al-Diriyah.

Course au titre et choc contre Neftchi

Al-Nassr consolide sa position au classement et se prépare pour son prochain défi international :

À égalité avec Al-Qadsiah : Grâce à cette victoire, le club de Riyad atteint 19 points et rejoint le leader du championnat, Al-Qadsiah (actuellement 2e à la différence de buts) ;

Le champion d'Ouzbékistan se rend au « Mrsool Park » : Al-Nassr disputera son prochain match dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC contre le champion en titre d'Ouzbékistan, Neftchi de Ferghana. Cette rencontre très attendue débutera le 12 octobre à Riyad, à 23h15 heure de Tachkent ; commencera ;

Prochaine étape : En championnat local, Al-Nassr se déplacera le 15 octobre sur le terrain de son rival historique, Al-Ahli.

En pleine forme, Cristiano Ronaldo et son équipe sont attendus avec une grande impatience par les fans de football asiatique pour voir quelle performance ils offriront face aux joueurs de Ferghana dimanche soir.