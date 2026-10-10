Lors d'un affrontement dramatique comptant pour la 23e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Nasaf (Qarshi) a battu le Dinamo (Samarcande) sur le score de 2:1 grâce à un but inscrit à la 90+6e minute. À l'issue de ce match intense et riche en émotions, l'entraîneur des locaux Ro‘ziqul Berdiyev a participé à la conférence de presse, s'exprimant ouvertement et sincèrement sur les moments cruciaux du match, les situations litigieuses et l'état de forme des joueurs.

« J'ai dit à Alibek : si tu n'avais pas marqué, tu aurais été puni »

Revenant sur la performance du défenseur Alibek Davronov, qui a scellé le sort du match, l'entraîneur a réagi sur un ton humoristique mais exigeant :

Erreur et héroïsme : « Alibek a marqué le but décisif de la victoire, mais c'est son erreur qui a conduit au but encaissé. Après le match, je lui ai dit : “Si tu n'avais pas marqué, tu aurais reçu une sacrée punition” », a souligné l'entraîneur ;

L'homme du match : toute l'équipe : Berdiyev n'a pas mis en avant un seul joueur, mais a salué tous ses protégés qui ont travaillé dur sur le terrain : « Les joueurs du milieu de terrain ont abattu un travail colossal. Il est juste de dire que l'équipe de Nasaf, qui a montré son vrai caractère et s'est battue jusqu'au bout, est la meilleure aujourd'hui. »

Arbitrage, penalty et facteur fatigue

Lors de la conférence de presse, une éventuelle situation de penalty liée à une main d'un joueur adverse a également été évoquée :

L'exigence des arbitres : L'entraîneur a rappelé que les règles concernant les mains à courte distance ont changé : « Si le ballon touche la main à très courte distance, le joueur n'a pas le temps de l'enlever, et dans de tels cas, les penaltys sont rarement accordés. C'était la même chose avec Norchayev à Namangan » ;

La forme de Bahromov : Bien qu'une fatigue ait été ressentie après la compétition au Japon, Sardor Bahromov a joué l'intégralité du match en raison de son haut niveau de pratique et a grandement aidé l'équipe dans les situations sans ballon.

Impact de l'équipe nationale et loyauté d'Abduvohid Ne’matov

L'absence du noyau dur de l'équipe en raison des dates FIFA a compliqué le processus de préparation :

Changement climatique : Les joueurs revenus des voyages au Japon et en Corée n'ont pas eu le temps de récupérer, et le gardien titulaire Ne’matov est arrivé un jour avant le match. Malgré cela, les gars ont fait preuve d'une supériorité physique ;

Offres de l'étranger : En parlant de l'avenir de Ne’matov, Berdiyev a souligné sa loyauté : « Il a déjà eu de bonnes offres de l'étranger, mais il n'a jamais voulu quitter l'équipe. Ne’matov est fidèle à son club et possède un mental fort. Parfois, il y a des erreurs, mais il ne se laisse jamais abattre » ;

Le sort des légionnaires : À la question sur le joueur géorgien Paata Gudushauri, l'entraîneur a répondu avec humour : « Appelez-le simplement Pata, nous avons nous-mêmes du mal avec son nom de famille », ajoutant que les contrats et la composition de l'effectif seraient examinés à la fin de l'année.

En conclusion, Ro‘ziqul Berdiyev a invité tous les fans de football à assister au match international du 14 octobre, appelant à soutenir l'équipe dans l'unité.