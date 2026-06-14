Barcelone envoie une offre officielle au PSG pour Bradley Barcola

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Barcelone envoie une offre officielle au PSG pour Bradley Barcola

Le mercato sur les pelouses européennes s'échauffe et la concurrence entre les grands clubs s'intensifie. Récemment, le FC Barcelone est redevenu un acteur clé du marché des transferts estival. Selon les dernières informations des médias sportifs réputés, les « Blaugrana » prévoient sérieusement de recruter le jeune ailier talentueux Bradley Barcola, qui a attiré l'attention de tous grâce à ses performances brillantes et explosives avec le champion de France en titre, le PSG.

Les Catalans n'ont pas seulement exprimé leur intérêt, ils ont déjà franchi la première étape officielle pour concrétiser ce transfert.

Le PSG rejette une méga-offre de 50 millions d'euros

Des initiés rapportent que la direction du FC Barcelone a soumis une première offre financière officielle de 50 millions d'euros au club parisien pour le talentueux joueur français. Cependant, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et les responsables du club ont fermement rejeté cette option. Il semble que le géant parisien ne soit pas prêt à laisser partir sa star prometteuse facilement pour une telle somme et évalue son prix de transfert beaucoup plus haut.

Grâce au tableau analytique spécial ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec le succès de Bradley Barcola la saison dernière et les leaders du classement final de la Ligue 1 :

Cible de transfert

Poste du joueur

Montant de la première offre officielle

Décision de la direction du PSG

Champion de Ligue 1 (saison dernière)

Autres équipes du top 4

Bradley Barcola

Jeune ailier


(Attaquant)

50 millions d'euros

Offre rejetée


(Transfert bloqué)

PSG (Paris)


(Avec Barcola)

2e place : Lens


3e place : Lille


4e place : Lyon

Le champion de France va-t-il prendre la direction de la Catalogne ?

Il est à noter que la saison passée a été très réussie et riche en trophées pour Bradley Barcola. Avec le PSG, le joueur talentueux a remporté les médailles d'or de la première division française, la Ligue 1, et a célébré le titre de champion national. Au classement final de ce championnat, les équipes suivant le club parisien étaient Lens (deuxième place), Lille (troisième place) et Lyon (quatrième place), respectivement. Il faut admettre que dans un environnement aussi compétitif, Barcola s'est distingué par ses performances, c'est pourquoi il a attiré l'attention des recruteurs du FC Barcelone.

On ignore pour l'instant quelle sera la prochaine étape du club catalan, mais les Espagnols n'ont pas l'intention d'abandonner la lutte pour Barcola si facilement. Peut-être que dans les prochains jours, une offre mise à jour et plus attrayante du FC Barcelone arrivera sur le bureau du PSG.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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