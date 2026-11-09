Grand match à Madrid : quelles compositions pour l'Atlético et le FC Barcelone ?

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Grand match à Madrid : quelles compositions pour l'Atlético et le FC Barcelone ?

La 12e journée de La Liga nous offre le choc tant attendu. Le club catalan du FC Barcelone se déplace à Madrid pour affronter l'équipe de l'Atlético de Madrid dirigée par Diego Simeone au stade Cívitas Metropolitano.

Avant ce duel intense qui débutera à 01:00 heure de Tachkent, les compositions officielles des deux équipes ont été dévoilées.

Attaque rapide et milieu solide : les compositions officielles sont tombées

Les deux staffs techniques ont aligné leurs équipes les plus compétitives :

  • La jeunesse et la vitesse du FC Barcelone : Le trio Lamine Yamal, Raphinha et Gordon mènera l'attaque, tandis que Pedri, Fermín et Bernal contrôleront le milieu de terrain ;

  • La défense expérimentée et Álvarez pour l'Atlético : Jan Oblak gardera les cages, tandis qu'en attaque, Julián Álvarez, Lee Kang-in et Simeone seront chargés de mettre la pression sur la défense adverse.

Feuille de match et compositions complètes

  • La Liga. 12e journée

    Atlético — FC Barcelone

    8 novembre, stade Metropolitano

    Coup d'envoi : 01:00 (heure de Tachkent)

  • Atlético (Madrid) :

    Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Lee Kang-in, Julián Álvarez.

  • FC Barcelone :

    Joan García, Farinas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

Enjeux au classement

Ce match est décisif pour la course au titre et la tête du championnat. Le FC Barcelone cherche à ramener 3 points cruciaux de Madrid pour consolider sa place de leader, tandis que l'Atlético veut stopper les Catalans devant son public pour réduire l'écart.

La LigaFC BarceloneAtlético MadridFootballEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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