Le parcours réussi de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 a une fois de plus attiré l'attention sur les jeunes talents. Bien que l'accent soit principalement mis sur Lamine Yamal, le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, affiche une forme plus constante et impressionnante que son coéquipier lors du tournoi nord-américain. Âgé de 19 ans, le défenseur est désormais considéré comme le candidat principal au titre de meilleur jeune joueur du tournoi, non seulement pour son club, mais pour l'ensemble de la compétition, rapporte Goal.com indique. rapporte.

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, ne cache pas son admiration pour la maturité du jeune défenseur sur le terrain. Selon le technicien allemand, Cubarsí défend avec une assurance et une intelligence bien supérieures à son âge. L'entraîneur le place au même niveau que l'autre star de l'équipe, Lamine Yamal, et souligne la chance du club de posséder un tel talent. Selon Goal.com, Cubarsí est aujourd'hui reconnu comme l'un des adolescents les plus talentueux au monde.

Solidité et constance défensive

L'équipe nationale d'Espagne a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde sans encaisser le moindre but. La contribution de Pau Cubarsí à ce résultat est inestimable. Alors que Lamine Yamal a rencontré des problèmes liés à des blessures tout au long du tournoi, Cubarsí s'est distingué par son calme et son jeu de haut niveau à chaque rencontre. Sa vision du jeu et sa qualité de passe servent de fondement essentiel à la construction des attaques espagnoles.

Il est intéressant de noter que Luis de la Fuente ne l'avait pas inclus dans la liste pour l'Euro 2024. À l'époque, l'entraîneur avait justifié cette décision non par l'âge du joueur, mais par la présence de défenseurs centraux plus expérimentés dans l'effectif. Cependant, avec le temps, Cubarsí a prouvé qu'il avait dépassé non seulement ses pairs, mais aussi de nombreux collègues expérimentés. Il est désormais difficile d'imaginer la ligne défensive de l'Espagne sans lui.

Travail d'équipe et effectif étoilé

Le succès de l'Espagne en Amérique du Nord ne dépend pas d'un seul joueur. Mikel Oyarzabal exerce une pression constante sur le front de l'attaque, tandis que Rodri reste inégalé pour contrer les offensives adverses au milieu de terrain. Marc Cucurella, récemment transféré au Real Madrid pour 60 millions d'euros, et Unai Simón, impérial dans les buts, contribuent également à la série d'invincibilité de l'équipe.

Néanmoins, le jeu de Pau Cubarsí est particulièrement salué par les experts. Son association en tandem avec Aymeric Laporte, âgé de 32 ans, et sa compréhension mutuelle avec des latéraux comme Pedro Porro ont fait de la défense espagnole la plus solide du tournoi. Si l'Espagne remporte le trophée, ce sera sans aucun doute le tournant majeur de la carrière de Cubarsí.