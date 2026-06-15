Declan Rice est-il prêt à devenir le prochain capitaine de l'équipe d'Angleterre ?

Le milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre et d'Arsenal, Declan Rice, devient un véritable leader pour son équipe à l'approche de la prochaine Coupe du monde. Sa détermination et son influence sur le terrain au niveau du club la saison dernière font de lui un digne successeur de Harry Kane. Cela est dû non seulement à son niveau de jeu, mais aussi à sa capacité à inspirer ses coéquipiers dans des situations difficiles, rapporte Goal.com rapporte .

Lorsque Arsenal a affronté Manchester City dans la course au titre la saison dernière, beaucoup ont sous-estimé les chances du club londonien. Cependant, le cri de Declan Rice "Rien n'est encore fini !" et la victoire finale de l'équipe de Mikel Arteta en Premier League ont prouvé le caractère fort du joueur. Selon l'analyse de Goal.com, ce sont précisément ces qualités qui devraient l'amener à un nouveau niveau au sein de l'équipe nationale.

La confiance de Thomas Tuchel et la nouvelle hiérarchie

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a récemment déclaré dans une interview qu'il voyait Declan Rice comme vice-capitaine de l'équipe pendant le tournoi. Bien que Jude Bellingham ait également porté le brassard de capitaine, Tuchel apprécie hautement l'expérience et le contrôle de Rice au milieu du terrain. L'entraîneur estime qu'en l'absence de Harry Kane, c'est Declan qui peut mener l'équipe.

Harry Kane est capitaine de l'Angleterre depuis 2018. Bien qu'il soit devenu un symbole de l'équipe grâce à ses buts et à son comportement exemplaire, il n'est pas un leader vocal comme Rice. Declan communique davantage sur le terrain, organise ses partenaires et peut réveiller l'équipe avec ses émotions si nécessaire. Ces caractéristiques sont considérées comme très importantes dans la hiérarchie du football moderne.

La Coupe du monde en Amérique du Nord – le début d'une nouvelle ère

Pour le milieu de terrain de 27 ans, la Coupe du monde en Amérique du Nord pourrait être le tournant le plus important de sa carrière. Il a déjà presque tout gagné en club ; l'objectif suivant est le succès international avec l'Angleterre. Les passes précises de Rice sur coups de pied arrêtés et son jeu défensif fiable devraient être des armes clés pour les Anglais tout au long du tournoi.

En conclusion, Declan Rice est prêt pour le capitanat, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Ses succès avec Arsenal et son rôle dans l'équipe d'Angleterre montrent que le jour où Harry Kane transmettra le brassard, un digne successeur sera déjà en place. C'est un facteur qui donne de l'espoir pour l'avenir aux fans des "Three Lions".