Declan Rice est-il blessé ? Thomas Tuchel et le joueur clarifient la situation

L'état de santé du milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre et d'Arsenal, Declan Rice, qui a quitté le terrain en boitant lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Croatie, est désormais connu. Le remplacement du joueur à la 72e minute de la rencontre, qui s'est soldée par une victoire 4-2, avait suscité de vives inquiétudes chez les supporters et l'entraîneur du club londonien, Mikel Arteta. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a commenté cette décision lors de la conférence de presse d'après-match. Selon le technicien allemand, le retrait de Rice visait à le protéger d'une blessure plus grave. D'après Goal.com, Tuchel a remarqué un inconfort dans les mouvements du joueur et a procédé au changement après avoir consulté ce dernier.

La réaction de Thomas Tuchel

"Declan a perdu le ballon de manière inattendue à plusieurs reprises et j'ai vu qu'il était mal à l'aise. Quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il ressentait une douleur dans le bas du dos et le haut de la cuisse. Je ne voulais pas prendre de risque. Je ne veux jamais sortir Declan du terrain, mais cette fois, il fallait le préserver. Je pense que Reece James l'a remplacé dignement au milieu de terrain et a réalisé un excellent match", a déclaré Thomas Tuchel.

L'entraîneur a également souligné qu'il avait discuté avec le joueur dans les vestiaires et que Rice l'avait rassuré sur son état. Selon le coach, il ne s'agit pas d'un problème majeur alarmant et le staff médical préparera rapidement le joueur pour les prochaines rencontres.

Que dit le joueur ?

Le milieu de terrain de 27 ans a lui-même indiqué lors d'un entretien avec des journalistes qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Selon lui, ces douleurs le poursuivent depuis la fin de la saison. Il s'avère que Rice a joué pendant plusieurs semaines grâce à des injections alors qu'il luttait pour le titre de Premier League et la Ligue des Champions avec Arsenal.

"Tout va bien, tout est parfait. Ce sont juste de petites douleurs qui m'ont gêné pendant la seconde moitié de la saison. C'était simplement une mesure de précaution. Je serai prêt à entrer à nouveau sur le terrain pour le prochain match contre le Ghana", a souligné Declan Rice lors d'une interview accordée à la chaîne ITV.

Pour rappel, lors de ce match passionnant contre la Croatie, l'équipe d'Angleterre a fait preuve de volonté en seconde période pour remporter une victoire convaincante. Harry Kane a noté que le jeu de l'équipe avait radicalement changé après les consignes données à la mi-temps et que les joueurs avaient pu montrer leur véritable force.