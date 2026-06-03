Les 10 joueurs les plus chers de la Premier League anglaise

Une nouvelle passionnante a été annoncée pour les fans de la Premier League anglaise (EPL), considérée comme le championnat national le plus populaire et le plus intense au monde. Le portail analytique prestigieux et mondialement reconnu Transfermarkt a officiellement mis à jour les évaluations actuelles sur le marché des transferts des footballeurs professionnels évoluant sur les pelouses anglaises. Suite à cette mise à jour, un classement des stars les plus chères de la ligue a été établi.

Erling Haaland de nouveau au sommet !

Membre de Manchester City, actuellement l'un des attaquants les plus dangereux et prolifiques non seulement en EPL mais aussi dans le football mondial, Erling Haaland a logiquement pris la tête de la liste. La valeur marchande du buteur norvégien a été fixée à un montant record de 200 millions d'euros et il est actuellement reconnu comme le joueur le plus cher du championnat.

De plus, les leaders du club londonien d'Arsenal — le milieu de terrain Declan Rice (120 M€) et l'ailier Bukayo Saka (110 M€) — figurent dans le top 3.

Les 10 joueurs les plus chers de l'EPL actuellement

Vous pouvez découvrir en détail les stars figurant dans le top 10 mis à jour via le tableau ci-dessous :

Rang Joueur (Club) Valeur de transfert (M€) 1 Erling Haaland (Manchester City) 200 2 Declan Rice (Arsenal) 120 3 Bukayo Saka (Arsenal) 110 4 Florian Wirtz (Liverpool) 100 5 Cole Palmer (Chelsea) 100 6 Moisés Caicedo (Chelsea) 100 7 William Saliba (Arsenal) 100 8 Dominik Szoboszlai (Liverpool) 100 9 Rayan Cherki (Manchester City) 90 10 Morgan Rogers (Aston Villa) 90

Fait intéressant : Il est à noter que cinq joueurs du top 10 — Florian Wirtz, Cole Palmer, Moisés Caicedo, William Saliba et Dominik Szoboszlai — partagent la même évaluation de 100 millions d'euros, occupant les places intermédiaires du classement.

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