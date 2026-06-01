Un iPhone 17 Pro spécial dédié au forum SPIEF 2026 dévoilé en Russie

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Un iPhone 17 Pro spécial dédié au forum SPIEF 2026 dévoilé en Russie

À l'approche du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) qui se tiendra du 3 au 6 juin 2026, la société russe Caviar a dévoilé une version exclusive du smartphone d'Apple. Le design de l'appareil est réalisé dans une palette argentée, reflétant le style architectural et le prestige de Saint-Pétersbourg. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'élément principal du smartphone est un panneau en titane orné d'une fine gravure en or. Il représente le panorama de la ville, incluant la forteresse Pierre-et-Paul et la cathédrale Saint-Isaac. Au centre de la composition se trouve le blason russe plaqué or, tandis qu'une plaque spéciale portant l'inscription « SPIEF 2026 » est située au bas du boîtier.

Selon les représentants de Caviar, ce modèle a été conçu dans un style « light custom ». Cela permet de conserver intactes les fonctionnalités, les dimensions et le poids d'origine de l'iPhone. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d'un design unique tout en profitant de la technologie Apple.

Produite en édition limitée à seulement 26 exemplaires, une autre particularité de cette série est son coffret. La boîte du smartphone est équipée d'un écran interactif diffusant une vidéo sur le forum. Il a été annoncé que le prix du modèle iPhone SPIEF 2026 commence à 400 000 roubles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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