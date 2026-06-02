SpaceX demande le déverrouillage des smartphones : délai de 180 jours

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SpaceX demande le déverrouillage des smartphones : délai de 180 jours

SpaceX, en collaboration avec la Rural Wireless Association, la NTCA et ACA Connects, a déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour instaurer une procédure de déverrouillage obligatoire et automatique des appareils mobiles 180 jours après leur activation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le document de trois pages souligne que le déverrouillage automatique des appareils mobiles est essentiel pour protéger le choix des consommateurs, encourager la concurrence et réduire les coûts sur le marché des appareils mobiles. Cette proposition fait suite à une déclaration similaire envoyée il y a quelques semaines par trois sénateurs républicains.

Dans sa lettre, SpaceX a indiqué qu'une période de verrouillage de 180 jours donne aux opérateurs suffisamment de temps pour se protéger contre la fraude et garantir que les appareils ne sont pas utilisés à des fins criminelles. L'entreprise exhorte la FCC à donner la priorité aux besoins des consommateurs et de leurs familles plutôt qu'à la capacité des grandes entreprises à entraver la concurrence.

Actuellement, les grands opérateurs tels que AT&T, Verizon et T-Mobile verrouillent souvent les téléphones sur leurs réseaux pour une durée allant jusqu'à 36 mois. Cela lie l'utilisateur à un seul opérateur et l'empêche de passer à des tarifs plus avantageux.

SpaceXSmartphoneFCCTechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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