Anthropic a identifié plus de 10 000 vulnérabilités grâce à l'intelligence artificielle

Anthropic a annoncé l'extension de son programme Project Glasswing. Cette initiative vise à identifier les vulnérabilités dans les logiciels critiques à l'aide du modèle d'intelligence artificielle spécialisé Claude Mythos Preview. Au cours des premières semaines du projet, les participants ont réussi à identifier plus de 10 000 vulnérabilités à haut risque et critiques. Le nombre d'organisations participant au programme passera désormais de 50 à 200. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Project Glasswing a débuté comme une collaboration fermée entre Anthropic, des développeurs de logiciels open source et des entités gouvernementales. Les participants ont accès au modèle Claude Mythos Preview, spécialement ajusté pour détecter les failles de sécurité dans de vastes bases de code. Cette nouvelle vague d'expansion couvrira 150 organisations supplémentaires opérant dans les secteurs de l'énergie, de la santé et des communications dans plus de 15 pays.

Les experts d'Anthropic estiment que dans les 6 à 12 prochains mois, des modèles du niveau de Mythos seront disponibles pour d'autres développeurs. Cela pourrait entraîner une augmentation brutale du nombre et de la complexité des cyberattaques. L'entreprise souligne que le défi consiste désormais à passer de la détection des vulnérabilités à leur remédiation rapide. À cette fin, le produit Claude Security a été lancé pour l'analyse automatique du code et la préparation de correctifs.

Actuellement, les participants au programme utilisent le modèle Claude Mythos Preview non seulement pour rechercher des vulnérabilités, mais aussi pour effectuer des tests de sécurité et moderniser les logiciels obsolètes. Anthropic prévoit de rendre ces capacités accessibles à tous les professionnels de la cybersécurité à l'avenir. À mesure que les capacités de l'IA augmentent, la vitesse d'adaptation des défenseurs devient un facteur clé de la sécurité des infrastructures numériques.