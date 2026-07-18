Les États-Unis allouent 400 millions de dollars à Kratos pour mener la course aux armes hypersoniques

Le ministère de la Défense des États-Unis a signé un contrat majeur avec Kratos Defense & Security Solutions afin de renforcer les capacités du pays dans le domaine des technologies hypersoniques. Ce financement d'environ 400 millions de dollars sera consacré à l'accélération des programmes de sécurité nationale et au développement de systèmes d'armes de nouvelle génération. Cette mesure s'inscrit dans la stratégie de Washington visant à ne pas se laisser distancer dans la course aux armements hypersoniques par des concurrents comme la Russie et la Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les représentants de Kratos, ce soutien financier permettra d'accélérer la conception de technologies prometteuses et leur processus de production de masse. Bien que tous les détails des projets n'aient pas été divulgués pour des raisons de confidentialité, l'entreprise a confirmé que ces fonds seraient alloués à des domaines d'importance stratégique. Kratos est aujourd'hui considéré comme l'un des acteurs les plus expérimentés de l'industrie de défense américaine en matière de systèmes à haute vitesse.

Nouveaux projets : Nemesis et Kraken

Parmi les projets développés par l'entreprise, les initiatives Nemesis et Kraken, ainsi que le véhicule hypersonique Erinyes, occupent une place particulière. De plus, des travaux actifs sont menés sur des moteurs de fusée à propergol solide tels que Dark Fury, Zeus et Oriole. Selon les informations d'ixbt.com, Kratos est la seule entreprise aux États-Unis à créer simultanément, et de manière indépendante, des véhicules hypersoniques et leurs systèmes de propulsion.

Cette approche d'intégration verticale permet de réduire considérablement les délais de création de nouveaux systèmes et de diminuer la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Selon Dave Carter, président de la division Defense and Rocket Support Services de l'entreprise, leur principal avantage réside dans la capacité à concevoir rapidement des systèmes complexes, à les tester et à les produire en masse à des coûts relativement abordables.

Augmentation de la capacité industrielle

Le PDG de Kratos, Eric DeMarco, a noté que le volume de financement public a considérablement augmenté depuis juin. Il a souligné que les nouveaux investissements assureront la croissance organique de l'entreprise et aideront à couvrir les dépenses engagées sur fonds propres pour éviter de perturber le calendrier des commandes. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a investi massivement dans la construction de nouvelles capacités de production et d'infrastructures de test.

Tous les travaux de production et de recherche sont réalisés dans les installations fermées de l'entreprise ainsi que sur des polygones d'État. Ce nouveau paquet de 400 millions de dollars renforce davantage la position de Kratos en tant que partenaire industriel clé du programme hypersonique américain. De tels projets devraient transformer radicalement les capacités de frappe rapide et de défense de l'armée américaine à l'avenir.