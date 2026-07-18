Vertu présente le smartphone Alphafold à 6 880 $ pour les dirigeants

Le fabricant de gadgets de luxe Vertu a dévoilé son nouveau modèle Alphafold. Ce smartphone pliable, dont le prix commence à près de 7 000 $, n'est pas destiné aux utilisateurs ordinaires, mais aux dirigeants d'entreprise et aux cadres supérieurs. La particularité de l'appareil ne réside pas dans ses matériaux précieux, mais dans son agent d'AI capable d'automatiser les processus de travail quotidiens. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le modèle Alphafold est équipé d'un système d'AI spécial appelé Hermes Agent. Ce logiciel est basé sur le projet open source Hermes et ne se limite pas à répondre aux requêtes. Le système est capable d'analyser des documents, d'examiner des contrats, de planifier des voyages d'affaires et d'effectuer des tâches complexes entre plusieurs applications. Si l'AI ne parvient pas à accomplir une tâche, elle redirige automatiquement la demande vers un concierge humain.

L'alliance du luxe et de la technologie

En apparence, l'Alphafold est un véritable symbole de statut social. Le corps de l'appareil est orné de cuir de veau véritable et de détails en titane. Cela le distingue nettement des smartphones grand public en verre ou en plastique, comme le Samsung Galaxy Z Fold 7. Le poids du gadget est de 264 grammes, ce qui est nettement plus lourd que le fleuron de Samsung (215 grammes). Cependant, ses cadres incurvés facilitent l'ouverture de l'appareil.

L'emballage du smartphone est également unique : il est livré dans un étui volumineux ressemblant à une boîte à bijoux. À l'intérieur, une housse en cuir et des câbles de charge spéciaux sont rangés dans des tiroirs séparés. Cela démontre la volonté de Vertu de vendre non seulement de la technologie, mais aussi un service de haut niveau et une expérience de luxe.

Base technique et partenariat

L'examen des composants internes de l'appareil a révélé de nombreuses similitudes avec le modèle ZTE Nubia Fold à 1 100 $. Le design des charnières, l'emplacement des haut-parleurs et le lecteur d'empreintes digitales sont presque identiques. Même dans les codes logiciels, on trouve des identifiants ZTE. Les représentants de Vertu ont confirmé cette information, précisant que la plateforme Alphafold a été développée en partenariat avec ZTE/Nubia.

L'entreprise souligne que, bien que la partie matérielle soit fournie par des partenaires, les matériaux de luxe, l'interface logicielle, le contrôle qualité et le service après-vente sont entièrement à la charge de Vertu. Ce n'est pas une nouveauté pour l'entreprise : le magazine Wired avait rapporté en 2023 que le modèle MetaVertu avait été conçu de la même manière.

En conclusion, on peut dire qu'avec le modèle Alphafold, Vertu ne cherche pas à participer à la course aux caractéristiques techniques. L'entreprise propose à ses clients — des dirigeants dont le temps est précieux — un assistant numérique qui organise efficacement leur journée de travail. Pour 6 880 $, l'acheteur obtient non seulement un téléphone, mais aussi un outil exclusif qui souligne son statut et facilite ses affaires.