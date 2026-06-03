Wildberries développe son propre messager

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Wildberries développe son propre messager

Wildberries travaille au développement de son propre messager. Cela a été annoncé par Tatiana Kim, directrice de Wildberries & Russ (RVB). Actuellement, la plateforme a été lancée en mode test pour les employés et vise principalement à résoudre les problèmes de communication interne. Ixbt.com rapporte .

Selon Tatiana Kim, les spécialistes travaillant sur le projet ont de grandes ambitions. Ils visent à créer un produit qui répond non seulement aux besoins internes, mais qui conquerra également le marché au sens large, y compris les plateformes internationales, à l'avenir. À ce stade, l'accent est mis sur la garantie du fonctionnement stable du système.

L'idée de créer un tel messager est née après la fusion de l'entreprise avec Russ. Cette décision est considérée comme une étape logique dans le cadre de la coopération avec le plus grand opérateur de publicité extérieure de Russie. Néanmoins, il est reconnu que le marché dans ce segment est très concurrentiel.

La dirigeante de Wildberries a également exprimé des critiques sur les modèles d'abonnement dans le pays. Elle a souligné que si l'entreprise pénètre ce marché, elle devra proposer des solutions nouvelles et non conventionnelles. Actuellement, l'entreprise développe également une plateforme de vidéo-shopping appelée Wibes.

La plateforme Wibes dispose déjà d'une version basique du messager. Bien que la création de discussions de groupe ne soit pas encore disponible, les développeurs promettent d'ajouter cette fonctionnalité prochainement. En étendant son écosystème, Wildberries vise à créer des conditions plus pratiques pour les utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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