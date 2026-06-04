Un smartphone inviolable créé en Russie : Il possède son propre système d'exploitation

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Un smartphone inviolable créé en Russie : Il possède son propre système d'exploitation

Kaspersky Lab développe un smartphone sécurisé fonctionnant sur son système d'exploitation propriétaire et pratiquement impénétrable au piratage. Selon le PDG Eugene Kaspersky, l'appareil a été créé en tant que système informatique russe axé sur la sécurité constructive. Ixbt.com rapporte .

Kaspersky a souligné que ce smartphone ne fonctionne pas sous Android et n'a aucun lien avec les écosystèmes Apple, Huawei ou Samsung. L'appareil repose sur une plateforme matérielle locale et intègre un système d'exploitation privé développé par Kaspersky Lab.

Le smartphone n'est pas encore en vente libre, mais plusieurs dizaines d'unités ont été produites. L'entreprise a lancé des tests pilotes en collaboration avec diverses organisations.

Ce développement n'est pas destiné au grand public, mais principalement aux politiciens et aux fonctionnaires pour qui la protection contre l'espionnage cybernétique est cruciale. Les travaux se poursuivant, le calendrier exact de sa commercialisation complète n'a pas encore été divulgué.

KasperskySmartphoneCybersécuritéTechnologieRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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