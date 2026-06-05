La Poste russe rétablit la livraison de colis depuis les États-Unis

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La Poste russe rétablit la livraison de colis depuis les États-Unis

« La Poste russe » a repris la livraison de colis et de lettres des États-Unis vers la Russie pour la première fois depuis 2022. Cet itinéraire, suspendu en raison des sanctions, fonctionne désormais en transit via des pays tiers. Selon l’entreprise, le premier lot d’envois en provenance des États-Unis est déjà arrivé à destination. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l’opérateur logistique, la reprise des importations permettra d’élargir la géographie de livraison dans tout le pays. Auparavant, ces envois étaient partiellement gérés par des transporteurs express, mais leur réseau de collecte aux États-Unis était limité. Désormais, une livraison stable est assurée sur la base des schémas logistiques existants.

L’itinéraire vers les États-Unis reste important pour les clients : avant l’imposition des restrictions, le volume des importations postales en provenance de ce pays dépassait 50 tonnes par mois. Les utilisateurs russes commandent principalement des produits électroniques, des compléments alimentaires, des vêtements et des chaussures.

Néanmoins, le suivi des colis (tracking) est devenu quelque peu plus compliqué. Depuis début mai 2024, « La Poste russe » a réduit les détails de suivi. Désormais, pour de nombreux colis, seuls les statuts initiaux « envoyé » et finaux « livré » sont affichés, ce qui rend difficile la surveillance du processus de transit.

Poste RusseÉtats-UnisLogistiqueImportColis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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