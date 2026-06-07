Les États-Unis testent un hybride bateau et ekranoplan : vitesse de 130 km/h

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Les États-Unis testent un hybride bateau et ekranoplan : vitesse de 130 km/h

La société américaine Regent poursuit les tests de son démonstrateur d'aéronef marin, nommé Squire. Selon les représentants de l'entreprise, l'appareil a atteint la vitesse maximale du projet, soit 70 nœuds (environ 130 km/h). La tâche principale des développeurs est désormais d'augmenter l'autonomie et la durée du vol. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

L'appareil Squire ne peut pas être classé parmi les ekranoplans conventionnels. L'appareil utilise trois modes de déplacement simultanément : il flotte d'abord sur l'eau comme un bateau ordinaire, puis passe à la propulsion à l'aide d'hydrofoils (ailes sous-marines) et s'élève enfin en mode vol à faible altitude au-dessus de la surface de l'eau, en utilisant l'effet de sol aérodynamique.

Selon l'entreprise, l'appareil est équipé de huit moteurs électriques et a une envergure d'environ 5,5 mètres. Il est capable de parcourir plus de 185 kilomètres. Le projet est soutenu par le Corps des Marines des États-Unis, qui a alloué près de 15 millions de dollars à son développement.

Parallèlement, Regent travaille sur la version Viceroy, destinée à l'aviation civile. Cet appareil de 12 places est conçu pour voler sur des distances allant jusqu'à 300 km. Selon l'entreprise, le portefeuille de commandes initiales pour ce modèle a déjà dépassé 10 milliards de dollars.

RegentSquireEkranoplanTechnologieÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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