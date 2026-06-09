Apple dévoile iOS 27 et iPadOS 27 : Liquid Glass et Siri AI

Lors de la conférence WWDC, Apple a présenté ses nouveaux systèmes d'exploitation, iOS 27 et iPadOS 27. Les premières versions bêta pour les développeurs sont déjà disponibles, les tests bêta publics commenceront le mois prochain et la version finale est prévue pour l'automne. Les principales mises à jour pour les deux plateformes sont l'écosystème Apple Intelligence et l'assistant Siri AI de nouvelle génération. L'assistant vocal dispose désormais d'une application dédiée et est plus profondément intégré au système. Selon Ixbt.com rapporte .

Apple a également apporté des changements majeurs au design. L'entreprise a développé le concept Liquid Glass, permettant aux utilisateurs d'ajuster manuellement la transparence de l'interface. Les effets visuels ont été améliorés, le contraste des éléments augmenté et les icônes d'applications sont devenues plus détaillées et nettes. iOS 27 met l'accent sur les performances : les applications s'ouvrent 30 % plus vite et le temps de transfert de fichiers via AirDrop est réduit jusqu'à 80 %.

L'application Mail a été enrichie d'un système de recherche intelligent, tandis que VoiceOver apprend désormais à décrire les images en détail et à générer des sous-titres automatiques pour les vidéos pour les utilisateurs malvoyants. Une mise à jour importante est l'expansion des albums partagés iCloud. Les utilisateurs d'Android et de Windows peuvent désormais rejoindre des albums familiaux et télécharger des fichiers multimédias en pleine qualité.

iPadOS 27 met principalement l'accent sur la création de contenu. Les utilisateurs peuvent créer rapidement des diaporamas à partir de photos et de vidéos et les exporter au format vidéo. De plus, la vitesse de travail avec les périphériques de stockage externes (clés USB et disques durs) a été multipliée. Le mode Flyover d'Apple Maps est plus détaillé et la fonction GymKit permet désormais de se connecter aux équipements de sport non seulement via l'Apple Watch, mais aussi via l'iPhone et les nouveaux AirPods Pro 3.