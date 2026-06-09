Apple dévoile iOS 27 et iPadOS 27 : Liquid Glass et Siri AI

·9·Technologie
Apple dévoile iOS 27 et iPadOS 27 : Liquid Glass et Siri AI

Lors de la conférence WWDC, Apple a présenté ses nouveaux systèmes d'exploitation, iOS 27 et iPadOS 27. Les premières versions bêta pour les développeurs sont déjà disponibles, les tests bêta publics commenceront le mois prochain et la version finale est prévue pour l'automne. Les principales mises à jour pour les deux plateformes sont l'écosystème Apple Intelligence et l'assistant Siri AI de nouvelle génération. L'assistant vocal dispose désormais d'une application dédiée et est plus profondément intégré au système. Selon Ixbt.com rapporte .

Apple a également apporté des changements majeurs au design. L'entreprise a développé le concept Liquid Glass, permettant aux utilisateurs d'ajuster manuellement la transparence de l'interface. Les effets visuels ont été améliorés, le contraste des éléments augmenté et les icônes d'applications sont devenues plus détaillées et nettes. iOS 27 met l'accent sur les performances : les applications s'ouvrent 30 % plus vite et le temps de transfert de fichiers via AirDrop est réduit jusqu'à 80 %.

L'application Mail a été enrichie d'un système de recherche intelligent, tandis que VoiceOver apprend désormais à décrire les images en détail et à générer des sous-titres automatiques pour les vidéos pour les utilisateurs malvoyants. Une mise à jour importante est l'expansion des albums partagés iCloud. Les utilisateurs d'Android et de Windows peuvent désormais rejoindre des albums familiaux et télécharger des fichiers multimédias en pleine qualité.

iPadOS 27 met principalement l'accent sur la création de contenu. Les utilisateurs peuvent créer rapidement des diaporamas à partir de photos et de vidéos et les exporter au format vidéo. De plus, la vitesse de travail avec les périphériques de stockage externes (clés USB et disques durs) a été multipliée. Le mode Flyover d'Apple Maps est plus détaillé et la fonction GymKit permet désormais de se connecter aux équipements de sport non seulement via l'Apple Watch, mais aussi via l'iPhone et les nouveaux AirPods Pro 3.

AppleiOS 27iPadOS 27Siri AITechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Zepto dépose une demande d'IPO : Croissance rapide et pertes importantesZepto dépose une demande d'IPO : Croissance rapide et pertes importantesAujourd'hui, 05:21Les services ChatGPT, Grok et DeepSeek ne seront pas interdits en RussieLes services ChatGPT, Grok et DeepSeek ne seront pas interdits en RussieAujourd'hui, 04:56Aleš Svoboda pilotera le vaisseau Dragon : la Tchéquie enverra son premier astronaute vers l'ISSAleš Svoboda pilotera le vaisseau Dragon : la Tchéquie enverra son premier astronaute vers l'ISSAujourd'hui, 04:55Les modèles d'iPhone compatibles avec le dernier système d'exploitation iOS 27 révélésLes modèles d'iPhone compatibles avec le dernier système d'exploitation iOS 27 révélésAujourd'hui, 03:23Lancement d'une garde-robe numérique basée sur l'IA dans Google PhotosLancement d'une garde-robe numérique basée sur l'IA dans Google PhotosAujourd'hui, 01:57La stratégie prudente d'Apple en matière d'IA porte-t-elle ses fruits ?La stratégie prudente d'Apple en matière d'IA porte-t-elle ses fruits ?Aujourd'hui, 01:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin