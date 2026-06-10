GM produit des batteries pour les centres de données IA

La course pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle s'est étendue à des domaines inattendus, y compris le monde automobile. GM a annoncé ses plans ambitieux pour entrer sur le marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS). L'entreprise collabore avec la startup Peak Energy pour développer une nouvelle chimie de batterie sodium-ion spécialement conçue pour les grands réseaux. Cela a été rapporté par Techcrunch.com rapport .

Jusqu'à présent, aucun constructeur automobile en dehors de la Chine n'avait annoncé de plans pour produire des cellules sodium-ion. Dans une interview accordée à TechCrunch, Kurt Kelty, vice-président des batteries et de la durabilité chez GM, a souligné que l'ESS est le point d'entrée le plus pratique sur ce marché et que ses performances répondent pleinement aux exigences du marché.

Bien que GM n'ait pas divulgué le montant investi dans ce projet, il est connu que l'entreprise a alloué 900 millions de dollars pour commercialiser de nouvelles chimies de batteries. Les batteries sodium-ion sont moins chères, plus durables et moins sujettes à la surchauffe que leurs homologues lithium-ion. Leur principal inconvénient est la nécessité d'un boîtier plus grand et plus lourd pour stocker la même quantité d'énergie.

Peak Energy travaille déjà sur des systèmes utilisant des batteries sodium-ion. En raison du faible risque de surchauffe, ces batteries ne nécessitent pas de systèmes de refroidissement ou de protection contre l'incendie complexes. Cela réduit non seulement les coûts initiaux, mais élimine également les frais de maintenance futurs. GM prévoit de fabriquer ces cellules et de les vendre à la startup.