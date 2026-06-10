Justin Ernest A Investi 500 Millions De Dollars Dans Des Startups Sans Fonds De Capital-Risque Traditionnel

L'année dernière, Justin Ernest a remarqué une lacune importante sur le marché du capital-risque : les family offices et les petits investisseurs institutionnels souhaitaient investir dans les entreprises d'IA à la croissance la plus rapide, mais ne pouvaient pas figurer à leur registre des actionnaires. Ayant passé plus de cinq ans chez Playground Global à investir dans les technologies de pointe et à lever des fonds, Ernest était convaincu de pouvoir résoudre ce problème grâce à ses relations. Techcrunch.com rapporte .

Au lieu de lancer un fonds de capital-risque formel, ce qui prend 12 à 18 mois pour les nouveaux gestionnaires, Ernest a utilisé son réseau pour sécuriser des participations dans des entreprises de stade avancé de haut profil. Il a ensuite proposé ces offres à environ 30 petits investisseurs via des véhicules à vocation spéciale (SPV). Au cours des 12 derniers mois, sa société Sabertooth Capital a investi près de 500 millions de dollars dans 10 entreprises, dont Anthropic, Anduril, Base Power, Databricks, PsiQuantum et SpaceX.

Sabertooth Capital traite chaque opération comme un fonds distinct, la structurant principalement comme un SPV. Ernest émet des chèques allant de 10 millions à 275 millions de dollars, ce qui lui permet d'acquérir une part significative des actions. Surtout, il participe toujours aux tours de financement officiels approuvés par l'entreprise, ce qui renforce sa réputation parmi les divers intermédiaires douteux du marché.

Alors que des startups comme Anthropic et Anduril luttent contre les SPV non autorisés, l'investissement via Sabertooth offre une tranquillité d'esprit aux petits partenaires. Ils savent qu'ils confient leur argent à un investisseur vérifié et respecté par les entreprises elles-mêmes. Par exemple, le directeur financier de PsiQuantum, évaluée à 7 milliards de dollars, a conseillé aux investisseurs d'investir spécifiquement via Sabertooth.