Le Real Madrid laisse échapper la victoire en match amical

Lors du match amical disputé samedi soir, le Real Madrid n'a pas su préserver son avantage acquis en première période face à la Fiorentina de Florence, concédant finalement un match nul 2-2. En première mi-temps, le club merengue a affiché un visage très solide, maintenant une forte pression sur l'adversaire, mais on a assisté à une baisse de régime spectaculaire de l'équipe après la pause, selon Goal.com .

D'après l'analyse du journal AS, les joueurs du Real Madrid ont exercé un pressing intense lors des 45 premières minutes, s'efforçant de récupérer le ballon rapidement. Cependant, les temps morts inexplicables en seconde période et la baisse du niveau de jeu ont suscité l'inquiétude des supporters. Bien que de tels résultats en phase de préparation ne soient pas catastrophiques, le staff technique dispose de suffisamment d'éléments pour en tirer des conclusions.

Débuts des nouveaux joueurs et performances individuelles

Cette rencontre a permis à plusieurs nouvelles recrues de faire leurs débuts sous le maillot des Los Blancos. Notamment, Denzel Dumfries a foulé la pelouse pour la première fois avec le club en réalisant une prestation discrète, tandis que le jeune talent Carlos Espi a également eu sa chance.

Malgré les changements dans le secteur défensif, Trent Alexander-Arnold a fait bonne impression sur le plan offensif, même si son travail défensif demande encore du travail. Arda Guler s'est distingué par ses gestes techniques caractéristiques, et le jeune attaquant Endrick a réussi à marquer grâce à un excès d'activité, mais sa précipitation a eu un impact négatif sur la qualité globale du jeu.

Les nouveaux plans tactiques de José Mourinho

Actuellement, l'entraîneur principal José Mourinho mène une phase d'évaluation approfondie au sein de l'équipe. Son objectif principal est de trier les joueurs dignes de rester de ceux qui ne le sont pas, de tester les jeunes issus de l'académie et de guérir les séquelles psychologiques laissées par ces deux dernières saisons achevées sans le le moindre trophée.

Les futurs projets tactiques du technicien prennent forme progressivement. Mourinho s'appuie généralement sur un schéma en 4-2-3-1, qu'il adapte en 3-4-2-1 en cas de besoin. Ces ajustements permettront à l'avenir d'associer Diomande, dont l'arrivée est attendue, tout en alignant efficacement Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior en même temps sur le terrain, ce qui exigera en contrepartie une assise défensive extrêmement solide.