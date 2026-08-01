Bryan Mbeumo : Manchester United vise toujours les sommets

·26·Sport
Bryan Mbeumo : Manchester United vise toujours les sommets

Manchester United, l'un des clubs de premier plan de la Premier League anglaise, a commencé à démontrer ses de velléités sérieuses avant la nouvelle saison. Lors d'un match amical de pré-saison disputé à Stockholm, l'équipe entraînée par Michael Carrick a battu le club espagnol de l'Atlético de Madrid 2-1 pour remporter la Snapdragon Cup. Selon Goal.com, Bryan Mbeumo, devenu la nouvelle star de l'équipe dans cette rencontre, a inscrit un doublé, marquant deux buts dans la cage adverse et assurant la victoire des siens. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Une nouvelle approche tactique et le succès dans l'axe

Connu traditionnellement comme ailier, le joueur de 26 ans Bryan Mbeumo a évolué au poste d'avant-centre lors de cette rencontre, prouvant une fois de plus qu'il est un joueur polyvalent. L'entraîneur Michael Carrick a laissé Joshua Zirkzee sur le banc, s'appuyant sur la vitesse de Mbeumo et sa capacité à se projeter directement vers l'avant. En conséquence, le footballeur s'est senti très à l'aise au milieu du terrain, posant une grave menace pour la défense adverse.

Sur la ligne d'attaque, Mbeumo a été activement soutenu par le talentueux Shea Lacey, qui a évolué avec le numéro 10, et par Amad, replacé sur l'aile droite. Transféré de Brentford pour 71 millions de livres sterling, Mbeumo avait réussi à disputer 34 matches toutes compétitions confondues lors de sa saison de début, marquant 12 buts. Sa complicité sur le terrain avec les jeunes joueurs renforce encore le potentiel offensif de l'équipe.

De hautes ambitions en championnat

La progression fulgurante de Manchester United, qui a terminé la saison dernière de Premier League à la troisième place sous la houlette de Michael Carrick, a peut-être surpris certains. Cependant, Bryan Mbeumo a souligné qu'il n'était pas surpris par ce succès de l'équipe, car le club lutte toujours pour les plus grands trophées. Selon lui, les joueurs se donnent à fond sur le terrain et atteignent de hauts résultats grâce à un travail acharné.

« Je ne suis pas surpris par ce résultat, car c'est un grand club et nous visons toujours des objectifs grandioses », a souligné l'attaquant. Selon lui, l'équipe entre sur le terrain à chaque match uniquement pour gagner et se prépare minutieusement pour la nouvelle saison en travaillant dur à l'entraînement.

Le début de la Premier League approche

De tels résultats positifs et un jeu de qualité avant le début de la nouvelle saison suscitent un grand espoir chez les supporters du club. La capacité de Mbeumo à évoluer à différents postes et les idées tactiques de l'entraîneur confèrent à Manchester United une forte compétitivité. L'équipe disputera son premier match officiel de la nouvelle saison de Premier League le 22 août à l'extérieur contre Hull City, et cette rencontre constituera un véritable test de préparation.

Manchester UnitedBryan MbeumoPremier LeagueMichael CarrickFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?Hier, 23:36Le Real Madrid laisse échapper la victoire en match amicalLe Real Madrid laisse échapper la victoire en match amicalHier, 23:32Le Real Madrid proche de payer 120 millions d'euros pour le transfert de Yan DiomandeLe Real Madrid proche de payer 120 millions d'euros pour le transfert de Yan DiomandeHier, 22:54Le Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio RüdigerLe Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio RüdigerHier, 22:32Chelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny WelbeckChelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny WelbeckHier, 22:19Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Hier, 22:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché