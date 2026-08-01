Manchester United, l'un des clubs de premier plan de la Premier League anglaise, a commencé à démontrer ses de velléités sérieuses avant la nouvelle saison. Lors d'un match amical de pré-saison disputé à Stockholm, l'équipe entraînée par Michael Carrick a battu le club espagnol de l'Atlético de Madrid 2-1 pour remporter la Snapdragon Cup. Selon Goal.com, Bryan Mbeumo, devenu la nouvelle star de l'équipe dans cette rencontre, a inscrit un doublé, marquant deux buts dans la cage adverse et assurant la victoire des siens. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Une nouvelle approche tactique et le succès dans l'axe

Connu traditionnellement comme ailier, le joueur de 26 ans Bryan Mbeumo a évolué au poste d'avant-centre lors de cette rencontre, prouvant une fois de plus qu'il est un joueur polyvalent. L'entraîneur Michael Carrick a laissé Joshua Zirkzee sur le banc, s'appuyant sur la vitesse de Mbeumo et sa capacité à se projeter directement vers l'avant. En conséquence, le footballeur s'est senti très à l'aise au milieu du terrain, posant une grave menace pour la défense adverse.

Sur la ligne d'attaque, Mbeumo a été activement soutenu par le talentueux Shea Lacey, qui a évolué avec le numéro 10, et par Amad, replacé sur l'aile droite. Transféré de Brentford pour 71 millions de livres sterling, Mbeumo avait réussi à disputer 34 matches toutes compétitions confondues lors de sa saison de début, marquant 12 buts. Sa complicité sur le terrain avec les jeunes joueurs renforce encore le potentiel offensif de l'équipe.

De hautes ambitions en championnat

La progression fulgurante de Manchester United, qui a terminé la saison dernière de Premier League à la troisième place sous la houlette de Michael Carrick, a peut-être surpris certains. Cependant, Bryan Mbeumo a souligné qu'il n'était pas surpris par ce succès de l'équipe, car le club lutte toujours pour les plus grands trophées. Selon lui, les joueurs se donnent à fond sur le terrain et atteignent de hauts résultats grâce à un travail acharné.

« Je ne suis pas surpris par ce résultat, car c'est un grand club et nous visons toujours des objectifs grandioses », a souligné l'attaquant. Selon lui, l'équipe entre sur le terrain à chaque match uniquement pour gagner et se prépare minutieusement pour la nouvelle saison en travaillant dur à l'entraînement.

Le début de la Premier League approche

De tels résultats positifs et un jeu de qualité avant le début de la nouvelle saison suscitent un grand espoir chez les supporters du club. La capacité de Mbeumo à évoluer à différents postes et les idées tactiques de l'entraîneur confèrent à Manchester United une forte compétitivité. L'équipe disputera son premier match officiel de la nouvelle saison de Premier League le 22 août à l'extérieur contre Hull City, et cette rencontre constituera un véritable test de préparation.