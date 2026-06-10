Samsung Galaxy Watch Ultra 2 : Capacité de batterie considérablement augmentée

De nouvelles fuites ont révélé des détails sur la future montre connectée Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung. Selon Sammobile, le nouvel appareil sera équipé d'une batterie beaucoup plus grande que le modèle actuel. Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, la capacité de la batterie de la Galaxy Watch Ultra 2 sera de 800 mAh. Cela représente 35 % de plus que les 590 mAh du modèle Galaxy Watch Ultra actuel. La nouvelle plateforme matérielle Snapdragon Wear Elite et la batterie élargie devraient améliorer considérablement l'autonomie de l'appareil.

Non seulement la version Ultra, mais aussi la série Galaxy Watch 9 recevra des mises à jour. En particulier, le modèle Galaxy Watch 9 avec un boîtier de 40 mm disposera d'une batterie de 400 mAh (23 % de plus que la Galaxy Watch 8). Cependant, on suppose que la capacité de la batterie du modèle de 44 mm restera inchangée à 435 mAh.

Auparavant, des rapports indiquaient que la vitesse de charge n'augmenterait pas dans la série Galaxy Watch 9, et il est actuellement inconnu ce que sera cet indicateur pour le modèle Galaxy Watch Ultra 2. Samsung devrait dévoiler officiellement ses nouvelles montres connectées lors de l'événement Galaxy Unpacked en juillet.

Lors de cette présentation, outre les montres, de nouveaux smartphones pliables tels que le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Flip 8 devraient être présentés au public.